Простые бьюти-лайфхаки: освежите лицо с помощью этих приёмов за 2 минуты

Вы когда-нибудь просыпались с мыслью: «У меня совсем нет времени, но нужно выглядеть отлично»? На помощь приходят экспресс-лайфхаки из арсенала визажистов. Без сложных техник и часовых процедур — только работающие приёмы, которые делают лицо свежим, сияющим и «отдохнувшим» всего за пару минут. И никакой магии — только правильные акценты.
Свежесть начинается не с консилера, а с увлажняющего крема или праймера. Нанесите средство с лёгким сиянием — и кожа моментально выглядит ровнее, а тон ложится лучше. Даже самый лёгкий BB-крем будет выглядеть иначе на подготовленной коже.
Забудьте про плотные матовые текстуры. Немного кремовых румян на яблочки щёк, чуть выше — и вы словно только что вернулись с прогулки. Такой приём визуально делает лицо моложе и добавляет живости.
Это один из старейших трюков, но работает безотказно. Капля сияющего оттенка на внутренние уголки глаз делает взгляд более открытым и бодрым, особенно утром.
Даже без туши приподнятые ресницы мгновенно «открывают» взгляд. Потратьте 10 секунд — и вы уже выглядите на 5 часов сна больше, чем было на самом деле.
Нежный тинт или увлажняющий бальзам с оттенком придают лицу живость. Особенно если оттенок близок к вашему природному цвету губ. Без чётких контуров, но с эффектом «объёмных» губ.
Ваше лицо не нуждается в тоннах косметики, чтобы выглядеть отдохнувшим. Оно нуждается в правильных приоритетах. А 2 минуты — это не так мало, если вы знаете, что делать.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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