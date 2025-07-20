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Простые бьюти-лайфхаки: освежите лицо с помощью этих приёмов за 2 минуты

Макияж за 2 минуты, который сотрёт следы недосыпа: 5 правил, которые работают всегда
2:07
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь просыпались с мыслью: «У меня совсем нет времени, но нужно выглядеть отлично»? На помощь приходят экспресс-лайфхаки из арсенала визажистов. Без сложных техник и часовых процедур — только работающие приёмы, которые делают лицо свежим, сияющим и «отдохнувшим» всего за пару минут. И никакой магии — только правильные акценты.

Девушка наносит консилер
Фото: https://n1s1.hsmedia.ru/ea/b7/7c/eab77c68dd04d3992b309ae4be9794f1/1198x630_0xac120004_8368410691684506650.jpeg
Девушка наносит консилер

1. Увлажнение — ваш главный союзник

Свежесть начинается не с консилера, а с увлажняющего крема или праймера. Нанесите средство с лёгким сиянием — и кожа моментально выглядит ровнее, а тон ложится лучше. Даже самый лёгкий BB-крем будет выглядеть иначе на подготовленной коже.

2. Кремовые текстуры вместо пудры

Забудьте про плотные матовые текстуры. Немного кремовых румян на яблочки щёк, чуть выше — и вы словно только что вернулись с прогулки. Такой приём визуально делает лицо моложе и добавляет живости.

3. Светлый карандаш во внутренний уголок глаза

Это один из старейших трюков, но работает безотказно. Капля сияющего оттенка на внутренние уголки глаз делает взгляд более открытым и бодрым, особенно утром.

4. Щипцы для завивки ресниц — не только для праздника

Даже без туши приподнятые ресницы мгновенно «открывают» взгляд. Потратьте 10 секунд — и вы уже выглядите на 5 часов сна больше, чем было на самом деле.

5. Губы — не про помаду, а про бальзам

Нежный тинт или увлажняющий бальзам с оттенком придают лицу живость. Особенно если оттенок близок к вашему природному цвету губ. Без чётких контуров, но с эффектом «объёмных» губ.

И напоследок

Ваше лицо не нуждается в тоннах косметики, чтобы выглядеть отдохнувшим. Оно нуждается в правильных приоритетах. А 2 минуты — это не так мало, если вы знаете, что делать.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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