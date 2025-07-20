Названы неочевидные причины, из-за которых волосы становятся тонкими и ломкими

Почему волосы стали тоньше и слабее — даже если вам ещё далеко до климакса

2:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы замечаете, что волосы стали менее густыми, тонкими на ощупь и ломкими, хотя возраст ещё «не тот»? Причины могут быть совсем не в гормонах. Рассказываем, что на самом деле стоит за изменениями и как вернуть шевелюру к жизни.

Фото: https://shop.kosmetikpro.ru/media/redactor/iStock-1195118793.jpg Ломкие волосы

Виноват не возраст, а стресс

Если в жизни был период переутомления, хронической усталости, переезд или выгорание — организм включает режим «выживания», а волосы — не в приоритете. Рост замедляется, структура истончается, появляется ломкость. Волосы могут выпадать клоками, даже спустя 2–3 месяца после стресса.

Диеты, БАДы и резкие перемены в питании

Нехватка белка, жирных кислот, железа и витаминов группы B — частая причина истончения. Вы могли даже не заметить, что ограничили жиры, отказались от мяса или увлеклись детоксами — а волосы почувствовали всё.

Перегрев и стайлинг — незаметный вред

Вы сушите волосы ежедневно? Укладываете на горячий утюжок без термозащиты? Даже минимальный перегрев со временем разрушает кератиновый стержень, и волосы буквально «съеживаются». Это проявляется как сухие, ломкие, тусклые пряди — особенно по длине.

Неочевидная причина — кожа головы

Если есть зуд, шелушение или сальность, фолликулы работают хуже. Сальные железы забиваются, питание корней ухудшается — и волосы становятся тоньше. Уход за кожей головы — такая же необходимость, как и очищение лица.

Что делать прямо сейчас

Пройдите базовые анализы (железо, витамин D, B12, щитовидка).

Пересмотрите рацион — белок и полезные жиры обязательны.

Используйте термозащиту каждый раз.

Добавьте пилинг и сыворотку для кожи головы.

Если вы заметили, что волосы стали тоньше и слабее — не спешите винить возраст. Иногда достаточно скорректировать образ жизни и уход, чтобы вернуть им плотность и силу.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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