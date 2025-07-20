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Новая бьюти-привычка, которую хвалят все: как работает гуаша и кому он может навредить

Гуаша по телу — больше чем тренд: техника, которая поможет вам похудеть и почувствовать лёгкость
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Вы наверняка слышали о гуаша для лица, но знаете ли вы, что тело тоже нуждается в этом ритуале? Техника с использованием плоского скребка из камня или нефрита помогает улучшить лимфоток, снять отёки и даже визуально подтянуть контуры. Массаж гуаша по телу — это древняя восточная техника, которая сегодня активно возвращается в бьюти-рутины. Главное — знать, как делать его правильно.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Что происходит во время массажа

Когда вы проводите гуаша по коже, активизируются капилляры, ускоряется лимфоотток и кровообращение. Это значит:

  • Отёки уменьшаются
  • Кожа становится плотнее и ровнее
  • Ускоряется детоксикация тканей

Если вы делаете массаж регулярно (2–3 раза в неделю), вы увидите, как контуры становятся более чёткими, а кожа — гладкой и свежей.

Как делать гуаша правильно

  1. Не начинайте «на сухую» — обязательно нанесите масло или крем.
  2. Двигайтесь по направлению лимфотока — от стоп вверх, от кистей к плечам, от коленей к бёдрам.
  3. Лёгкое покраснение — нормально, а вот боль — нет. Не давите слишком сильно.
  4. Время сеанса — 10–15 минут. Этого достаточно для результата.

Когда и кому нельзя

Гуаша по телу нельзя делать при:

  • Обострении кожных заболеваний
  • Варикозе
  • Сильных воспалениях и температуре
  • Если есть хронические заболевания, лучше проконсультироваться с врачом.

Подводим итог

Гуаша по телу — это не просто красивая техника из социальных сетей. Это способ заботиться о себе, улучшить самочувствие и внешний вид без усилий и походов в салон.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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