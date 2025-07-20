Новая бьюти-привычка, которую хвалят все: как работает гуаша и кому он может навредить

Вы наверняка слышали о гуаша для лица, но знаете ли вы, что тело тоже нуждается в этом ритуале? Техника с использованием плоского скребка из камня или нефрита помогает улучшить лимфоток, снять отёки и даже визуально подтянуть контуры. Массаж гуаша по телу — это древняя восточная техника, которая сегодня активно возвращается в бьюти-рутины. Главное — знать, как делать его правильно.
Когда вы проводите гуаша по коже, активизируются капилляры, ускоряется лимфоотток и кровообращение. Это значит:
Если вы делаете массаж регулярно (2–3 раза в неделю), вы увидите, как контуры становятся более чёткими, а кожа — гладкой и свежей.
Гуаша по телу нельзя делать при:
Гуаша по телу — это не просто красивая техника из социальных сетей. Это способ заботиться о себе, улучшить самочувствие и внешний вид без усилий и походов в салон.
Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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