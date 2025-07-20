Когда меньше — значит круче: маникюр, который делает образ

Натуральные оттенки и глянец — лучшие решения для ногтей

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите стильный маникюр без лишних затрат? Минимализм снова в моде, и именно он делает образ ухоженным и современным. Несколько простых приёмов помогут вам создать аккуратный и эффектный дизайн прямо у себя дома — даже без помощи мастера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) маникюр

Глянцевое покрытие — классика минимализма

Если вы любите естественность, попробуйте прозрачный глянцевый лак. Он придаёт ногтям здоровый блеск, подчёркивая ухоженность рук. Такой маникюр не требует цвета, но выглядит чисто и свежо.

Тонкие линии и графика

Обычная зубочистка или тонкая кисть — и у вас уже стильный линейный дизайн. Вертикальные, диагональные или пересекающиеся полосы в нейтральных оттенках отлично смотрятся на прозрачной или нюдовой базе. Это простой способ добавить современности без перегруза.

Перевернутый полумесяц

Этот дизайн практичен и выглядит стильно. Вы окрашиваете только основание ногтя в форме полумесяца, оставляя остальную часть в естественном цвете. Такой маникюр помогает скрывать отрастание и дольше остаётся аккуратным.

Один штрих — одна точка

Минимализм иногда начинается с одной точки. Расположите её в центре ногтя или у основания, выберите любимый цвет — и получите лаконичный дизайн, который будет выглядеть свежо и модно.

Глубокие оттенки без лишних деталей

Если хочется цвета — выбирайте насыщенные, но сдержанные тона. Фиолетовый, вишнёвый, оливковый — актуальные оттенки этого сезона. Главное — однотонное покрытие без рисунков и украшений.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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