Конский хвост, который спасает стиль: пять трюков для модной укладки

Конский хвост — это как белая рубашка в гардеробе: незаменимая классика, которая спасает в любой день. Но бывает, что он выглядит слишком просто, даже скучно. Чтобы не скатиться в банальность, стоит добавить пару хитростей, и привычная прическа заиграет по-новому.
Положение хвоста полностью меняет образ.
Тонкий шарфик или шелковая лента, завязанные у основания хвоста, превращают его в стильный элемент образа. А если аксессуар совпадает с цветом наряда — это уже модный лайфхак.
Чтобы хвост не выглядел плоским, слегка подкрутите кончики утюжком или сделайте легкие волны. Текстура по краям добавляет динамики и придаёт образу легкость. Для вьющихся волос идеально подойдет спрей для завивки или легкий крем.
Простой приём, который выглядит как дизайнерская укладка. Завяжите резинки по всей длине хвоста на равном расстоянии и аккуратно распушите пряди между ними. Идеально для пляжа, вечеринки или просто когда хочется веселья в образе.
Чтобы хвост не "прилипал" к голове, слегка начешите корни у макушки. Чуть лака — и ваш небрежный хвостик будет выглядеть пышно и держаться целый день, даже в жару.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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