Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки нужно бланшировать перед заморозкой для сохранения текстуры
Россия против зависимости от нефти: президент говорит о поддержке технологий
Основные факторы, влияющие на цветение герани в домашних условиях
Аэропорт Тунис-Карфаген признан худшим в мире по версии AirHelp
Три интерьерных тренда, которые снова стали популярными: Y2K, бохо, деревенский шик
Шпагат за месяц: эффективные упражнения для растяжки и улучшения гибкости
Диетолог Михалева: сладкие газированные напитки не подходят для утоления жажды
Появление диких животных на дороге: как защитить себя и кого вызывать — советы ассоциации дорожной безопасности
Intel официально выбыла из десятки крупнейших производителей полупроводников

Длинные волосы после 50: секрет, который меняет всё

Уход за длинными волосами после 50 лет: советы по сохранению здоровья
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом волосы становятся тоньше, ломаются чаще, меняют структуру. Причина — гормональные изменения и влияние лекарств. Но это вовсе не повод стричься коротко! Если мечтаешь носить длинные волосы — это вполне реально. Главное, правильно ухаживать за ними.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Секрет — в стрижке слоями

Длинные волосы могут смотреться эффектно, если грамотно подобрать стрижку. Отличный вариант — многослойная стрижка с прядями, обрамляющими лицо. Это не только добавит образу свежести, но и создаст иллюзию подтянутой кожи. Слои придают прическе объем и делают укладку легкой.

Лоб — универсальная длина

Если не хочется возиться с длинными волосами, попробуй лоб — удлинённый боб. Это стрижка, которая подходит всем. Ее легко укладывать, а при желании волосы можно собрать в хвост или пучок. Отличный компромисс между длиной и удобством.

Челка-шторка — легкий акцент

Челка-шторка — отличный выбор для тех, кто хочет освежить образ. Она не утяжеляет лицо, придает мягкость и не требует постоянного подравнивания. Идеально подходит для тонких волос, делая их визуально гуще и объемнее.

Регулярные визиты к мастеру — залог здоровья волос

С возрастом волосы нуждаются в особом внимании. Чтобы они оставались крепкими, важно своевременно избавляться от секущихся кончиков. Оптимально подстригать волосы каждые 6-8 недель — это предотвратит ломкость и поможет сохранить здоровый вид прически.

Длинные волосы и возраст — понятия совместимые

Отращивать волосы после 50 не только можно, но и нужно, если этого хочется. Главное — подобрать правильный уход, не бояться экспериментировать с формой и регулярно посещать парикмахера.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Уход за длинными волосами после 50 лет: советы по сохранению здоровья
Россия против зависимости от нефти: президент говорит о поддержке технологий
Основные факторы, влияющие на цветение герани в домашних условиях
Аэропорт Тунис-Карфаген признан худшим в мире по версии AirHelp
Три интерьерных тренда, которые снова стали популярными: Y2K, бохо, деревенский шик
Шпагат за месяц: эффективные упражнения для растяжки и улучшения гибкости
Диетолог Михалева: сладкие газированные напитки не подходят для утоления жажды
Появление диких животных на дороге: как защитить себя и кого вызывать — советы ассоциации дорожной безопасности
Intel официально выбыла из десятки крупнейших производителей полупроводников
В Танзании остановлена работа Uber — сервис признан неэффективным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.