Коллаген сбежал? Ловите 5 улик того, что коже срочно требуется помощь

Вы смотрите в зеркало и ловите себя на мысли: кожа уже не та. Нет, глубоких морщин пока нет, но… исчезло то самое сияние, упругость сменилась дряблостью, а лицо выглядит уставшим даже после 8 часов сна. Знакомо? Это не просто усталость — так ваша кожа кричит о дефиците коллагена.
Коллаген: почему его потеря — это не просто "возрастное"
Этот белок — каркас нашей кожи, отвечающий за её плотность, эластичность и молодой вид. После 25 лет его выработка снижается на 1% ежегодно, и первые признаки старения проявляются ещё до видимых морщин.
Что делать?
Паника — не выход. Современная наука предлагает 4 уровня защиты:
Философия осознанного старения
Коллаген — не просто ингредиент в баночке крема, считают бьюти-редакторы madamefigaro.gr. Это язык, на котором кожа говорит о своих потребностях. Ухаживать за ней — не значит гнаться за идеалом 20-летних. Это значит давать ей то, что нужно именно сейчас — без осуждения, с любовью к себе в каждом возрасте.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
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