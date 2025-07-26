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Коллаген сбежал? Ловите 5 улик того, что коже срочно требуется помощь

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Вы смотрите в зеркало и ловите себя на мысли: кожа уже не та. Нет, глубоких морщин пока нет, но… исчезло то самое сияние, упругость сменилась дряблостью, а лицо выглядит уставшим даже после 8 часов сна. Знакомо? Это не просто усталость — так ваша кожа кричит о дефиците коллагена.

Спящая девушка с красивым макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая девушка с красивым макияжем

Коллаген: почему его потеря — это не просто "возрастное"

Этот белок — каркас нашей кожи, отвечающий за её плотность, эластичность и молодой вид. После 25 лет его выработка снижается на 1% ежегодно, и первые признаки старения проявляются ещё до видимых морщин.

5 неочевидных симптомов коллагенового голодания

  1. "Маска усталости". Даже после полноценного сна лицо выглядит измождённым — коже не хватает плотности.
  2. Эффект "креповой бумаги". Кожа легко растягивается и медленно возвращается в исходное состояние.
  3. Расширенные поры. Ослабленный коллагеновый каркас "провисает", делая поры более заметными.
  4. Морщины-"прилипалы". Мелкие заломы на лбу или вокруг губ не разглаживаются после увлажнения.
  5. Неровная текстура. Исчезает бархатистость — поверхность становится шероховатой, как пергамент.

Что делать?

Паника — не выход. Современная наука предлагает 4 уровня защиты:

  • Питание: белок, витамин С, гиалуроновая кислота (жирная рыба, цитрусовые, костный бульон).
  • UV-защита: SPF 30+ даже в городе — главный враг коллагена это солнце!
  • Космецевтика: сыворотки с пептидами и ретинолом стимулируют синтез белка.
  • Процедуры: фракционный RF-лифтинг или биоревитализация для "экстренной помощи".

Философия осознанного старения

Коллаген — не просто ингредиент в баночке крема, считают бьюти-редакторы madamefigaro.gr. Это язык, на котором кожа говорит о своих потребностях. Ухаживать за ней — не значит гнаться за идеалом 20-летних. Это значит давать ей то, что нужно именно сейчас — без осуждения, с любовью к себе в каждом возрасте.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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