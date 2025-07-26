Коллаген сбежал? Ловите 5 улик того, что коже срочно требуется помощь

Коллаген уходит безмолвно: 5 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Вы смотрите в зеркало и ловите себя на мысли: кожа уже не та. Нет, глубоких морщин пока нет, но… исчезло то самое сияние, упругость сменилась дряблостью, а лицо выглядит уставшим даже после 8 часов сна. Знакомо? Это не просто усталость — так ваша кожа кричит о дефиците коллагена.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спящая девушка с красивым макияжем

Коллаген: почему его потеря — это не просто "возрастное"

Этот белок — каркас нашей кожи, отвечающий за её плотность, эластичность и молодой вид. После 25 лет его выработка снижается на 1% ежегодно, и первые признаки старения проявляются ещё до видимых морщин.

5 неочевидных симптомов коллагенового голодания

"Маска усталости". Даже после полноценного сна лицо выглядит измождённым — коже не хватает плотности. Эффект "креповой бумаги". Кожа легко растягивается и медленно возвращается в исходное состояние. Расширенные поры. Ослабленный коллагеновый каркас "провисает", делая поры более заметными. Морщины-"прилипалы". Мелкие заломы на лбу или вокруг губ не разглаживаются после увлажнения. Неровная текстура. Исчезает бархатистость — поверхность становится шероховатой, как пергамент.

Что делать?

Паника — не выход. Современная наука предлагает 4 уровня защиты:

Питание : белок, витамин С, гиалуроновая кислота (жирная рыба, цитрусовые, костный бульон).

: белок, витамин С, гиалуроновая кислота (жирная рыба, цитрусовые, костный бульон). UV-защита: SPF 30+ даже в городе — главный враг коллагена это солнце!

SPF 30+ даже в городе — главный враг коллагена это солнце! Космецевтика : сыворотки с пептидами и ретинолом стимулируют синтез белка.

: сыворотки с пептидами и ретинолом стимулируют синтез белка. Процедуры: фракционный RF-лифтинг или биоревитализация для "экстренной помощи".

Философия осознанного старения

Коллаген — не просто ингредиент в баночке крема, считают бьюти-редакторы madamefigaro.gr. Это язык, на котором кожа говорит о своих потребностях. Ухаживать за ней — не значит гнаться за идеалом 20-летних. Это значит давать ей то, что нужно именно сейчас — без осуждения, с любовью к себе в каждом возрасте.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



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