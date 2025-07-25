Проснёшься с новым лицом: как одна ночь с этой сывороткой заменит месяц ухода

Представьте: вы ложитесь спать, а ваша кожа… отправляется в ночной спа-салон. Каждый день она героически отражает атаки ультрафиолета, городского смога и стресса — а к утру должна выглядеть свежей и сияющей. Но что, если одно средство способно превратить эти 8 часов сна в мощную перезагрузку?
Biolumin-C Night Restore — не просто сыворотка, а ваш личный ночной эстетист. Пока вы видите сладкие сны, её биостабильный витамин С и провитамин D работают в режиме 24/7: восстанавливают, увлажняют и готовят кожу к новым испытаниям.
Днём ваша кожа героически защищается от UV-излучения, смога и стресса. Ночью же наступает её время восстанавливаться! Новая Biolumin-C Night Restore от Dermalogica — это многофункциональный уход, который за время вашего сна:
Почему это работает?
Как использовать?
Это не просто уход — это инвестиция в утреннее сияние без фильтров!
Хотите усилить эффект? Наносите сыворотку на слегка влажную кожу — глицерин в составе "затянет" воду в глубокие слои, советует madamefigaro.gr.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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