Проснёшься с новым лицом: как одна ночь с этой сывороткой заменит месяц ухода

Косметическое чудо: сыворотка, которая делает ночь вашим лучшим бьюти-другом

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Представьте: вы ложитесь спать, а ваша кожа… отправляется в ночной спа-салон. Каждый день она героически отражает атаки ультрафиолета, городского смога и стресса — а к утру должна выглядеть свежей и сияющей. Но что, если одно средство способно превратить эти 8 часов сна в мощную перезагрузку?

Фото: https://st.biglion.ru/cfs25/deal_offer/9e/36/9e36aab601379521a18fc4b5832395c1.jpg Уход за лицом

Biolumin-C Night Restore — не просто сыворотка, а ваш личный ночной эстетист. Пока вы видите сладкие сны, её биостабильный витамин С и провитамин D работают в режиме 24/7: восстанавливают, увлажняют и готовят кожу к новым испытаниям.

Днём ваша кожа героически защищается от UV-излучения, смога и стресса. Ночью же наступает её время восстанавливаться! Новая Biolumin-C Night Restore от Dermalogica — это многофункциональный уход, который за время вашего сна:

Нейтрализует последствия окислительного стресса

Запечатывает влагу на 72 часа

Успокаивает раздражения от городской среды

Почему это работает?

Биостабильный витамин С (не распадается до утра!) — борется с тусклостью

Провитамин D — укрепляет "цемент" между клетками кожи

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Как использовать?

Вечером очистите кожу Нанесите 3-4 капли на лицо и шею Просыпайтесь с эффектом "отдохнувшей в спа-салоне" кожи!

Это не просто уход — это инвестиция в утреннее сияние без фильтров!

Хотите усилить эффект? Наносите сыворотку на слегка влажную кожу — глицерин в составе "затянет" воду в глубокие слои, советует madamefigaro.gr.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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