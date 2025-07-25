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Проснёшься с новым лицом: как одна ночь с этой сывороткой заменит месяц ухода

Косметическое чудо: сыворотка, которая делает ночь вашим лучшим бьюти-другом
1:49
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Представьте: вы ложитесь спать, а ваша кожа… отправляется в ночной спа-салон. Каждый день она героически отражает атаки ультрафиолета, городского смога и стресса — а к утру должна выглядеть свежей и сияющей. Но что, если одно средство способно превратить эти 8 часов сна в мощную перезагрузку?

Уход за лицом
Фото: https://st.biglion.ru/cfs25/deal_offer/9e/36/9e36aab601379521a18fc4b5832395c1.jpg
Уход за лицом

Biolumin-C Night Restore — не просто сыворотка, а ваш личный ночной эстетист. Пока вы видите сладкие сны, её биостабильный витамин С и провитамин D работают в режиме 24/7: восстанавливают, увлажняют и готовят кожу к новым испытаниям.

Днём ваша кожа героически защищается от UV-излучения, смога и стресса. Ночью же наступает её время восстанавливаться! Новая Biolumin-C Night Restore от Dermalogica — это многофункциональный уход, который за время вашего сна:

  • Нейтрализует последствия окислительного стресса
  • Запечатывает влагу на 72 часа
  • Успокаивает раздражения от городской среды

Почему это работает?

  • Биостабильный витамин С (не распадается до утра!) — борется с тусклостью
  • Провитамин D — укрепляет "цемент" между клетками кожи
  • Экстракт опунции + микроводоросли — природный детокс для пор

Как использовать?

  1. Вечером очистите кожу
  2. Нанесите 3-4 капли на лицо и шею
  3. Просыпайтесь с эффектом "отдохнувшей в спа-салоне" кожи!

Это не просто уход — это инвестиция в утреннее сияние без фильтров!

Хотите усилить эффект? Наносите сыворотку на слегка влажную кожу — глицерин в составе "затянет" воду в глубокие слои, советует madamefigaro.gr.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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