Загар + этот маникюр = вау-эффект! 3 оттенка, от которых невозможно отвести взгляд

Лето — это время золотистой кожи, лёгких нарядов и особенного блеска. Загар придаёт коже теплое сияние, а правильно подобранный маникюр может усилить этот эффект, сделав образ по-настоящему завершённым.
Цвет лака способен работать как хайлайтер для ваших рук: одни оттенки создают эффектный контраст, другие — мягко переливаются, подчеркивая глубину загара. Мы собрали три лучших варианта летнего маникюра, которые идеально сочетаются с загорелой кожей и подходят к любому образу — от пляжного лука до вечернего выхода.
Дополнительный уход: чтобы маникюр выглядел идеально
Красивый цвет лака раскроется полностью только на ухоженных руках, напоминает madamefigaro.gr. Не забывайте:
Этим летом смело экспериментируйте с цветами! Пусть ваш маникюр не просто дополняет образ, а делает его по-настоящему ярким и запоминающимся.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?