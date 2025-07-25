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Загар + этот маникюр = вау-эффект! 3 оттенка, от которых невозможно отвести взгляд

Солнечный маникюр: 3 оттенка, которые сделают ваш загар идеальным
2:15
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это время золотистой кожи, лёгких нарядов и особенного блеска. Загар придаёт коже теплое сияние, а правильно подобранный маникюр может усилить этот эффект, сделав образ по-настоящему завершённым.

Браслет
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Браслет

Цвет лака способен работать как хайлайтер для ваших рук: одни оттенки создают эффектный контраст, другие — мягко переливаются, подчеркивая глубину загара. Мы собрали три лучших варианта летнего маникюра, которые идеально сочетаются с загорелой кожей и подходят к любому образу — от пляжного лука до вечернего выхода.

  1. Белоснежный — элегантный контраст. Белый лак — беспроигрышный выбор для лета. На загорелой коже он выглядит особенно эффектно, создавая яркий, свежий акцент. Глянцевый вариант добавит блеска, а матовый придаст ногтям стильную лаконичность. Совет: идеальная форма для такого маникюра — короткие квадратные ногти.
  2. Коралловый — энергия лета. Тёплый, сочный коралловый оттенок — это воплощение беззаботности и солнца. Он гармонично сочетается с загаром, придавая рукам ухоженный и жизнерадостный вид. Такой цвет особенно хорош для отдыха у моря или городских прогулок в ярких образах.
  3. Бирюзовый — прохлада тропиков. Хотите добавить образу лёгкости и свежести? Ярко-бирюзовый лак напомнит о морских волнах и летних приключениях. На загорелой коже он смотрится невероятно эффектно, создавая ощущение прохлады и в то же время подчёркивая золотистый оттенок кожи.

Дополнительный уход: чтобы маникюр выглядел идеально

Красивый цвет лака раскроется полностью только на ухоженных руках, напоминает madamefigaro.gr. Не забывайте:

  • Регулярно увлажняйте кожу кремом;
  • Используйте масло для кутикулы;
  • Наносите солнцезащитный крем — руки часто подвергаются воздействию ультрафиолета.

Этим летом смело экспериментируйте с цветами! Пусть ваш маникюр не просто дополняет образ, а делает его по-настоящему ярким и запоминающимся.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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