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Секущиеся кончики не ускоряют рост: шокирующая правда о стрижке волос

Стрижка не ускоряет рост волос: вот что на самом деле влияет на длину
2:25
Моя семья » Красота и стиль

Волосы — это не просто часть нашего тела. Они являются важной составляющей образа и символом привлекательности. Все мы знаем, как важно за ними ухаживать, но среди множества советов о том, как ускорить рост волос, есть один, который стал настоящим мифом. Часто ли вы слышали, что регулярная стрижка способствует их более быстрому росту? Однако давайте разберемся, действительно ли это так.

Стрижка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

Как растут волосы

Рост волос начинается в фолликулах, расположенных глубоко в коже головы. Здесь формируются новые клетки, которые и образуют волос. Как только волос пробивает кожный покров, он уже перестает расти, так как становится "мертвой" тканью, не способной на дальнейшее деление.

Здесь и кроется главная ошибка: стрижка затрагивает только кончики волос и никак не влияет на их рост из фолликула. Если бы обрезка могла повлиять на корни, это означало бы, что ножницы могли бы проникать в саму сердцевину кожи головы, что, конечно, невозможно.

Зачем же стрижка тогда

Хотя стрижка не ускоряет рост волос, она действительно помогает поддерживать их здоровье. Когда кончики начинают секутся, волосы становятся более ломкими и тонкими. Это приводит к тому, что длина волос теряется по мере их роста. Если не удалять поврежденные участки, волос просто будет ломаться, и кажется, что они не растут вообще.

Регулярная стрижка помогает предотвратить это и делает волосы более крепкими и эластичными. Она также улучшает их внешний вид, делая прическу более объемной и блестящей. Удаление секущихся концов делает волосы здоровыми и сильными, что визуально дает эффект их быстрого роста.

Как часто нужно стричь волосы

Для большинства людей достаточно подстригать волосы каждые два-три месяца. Это оптимальный интервал, чтобы волосы успели отрастить здоровую длину, не подвергаясь чрезмерному повреждению.

Если вы активно используете утюжки, плойки или химические процедуры, стоит сократить этот период, чтобы волосы не ломались. Регулярная стрижка помогает сохранить их здоровье и предотвратить повреждения, что в итоге приведет к более здоровому и долгому росту волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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