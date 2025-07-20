Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрономы назвали причины замедления роста петрушки летом
Subaru Forester с моторами EJ и FB25 сохраняет цену на вторичке
Лимон: лучший способ борьбы с известковым налетом в чайнике
Арбузы больше не кусаются по цене: их стоимость упала до невероятно низких отметок
Шесть рекомендаций от туристических специалистов для недорогого отпуска в пик сезона
Как приготовить йогурт дома: простой и вкусный рецепт
Хранение фруктов на виду помогает контролировать аппетит — данные исследований
Как безопасно тренироваться при сколиозе: советы для зала и бассейна
Ида Галич показала, чем питается во время беременности

Ресницы, о которых вы мечтали, без химии и сплошных чудес TikTok: пробуем натуральные рецепты

Льняной гель и кокосовое масло для ресниц: 5 рецептов, которые работают
3:28
Моя семья » Красота и стиль

Ресницы — это не только украшение глаз, но и важная защитная функция для наших глаз. Ведь они предохраняют от пыли, грязи и других раздражителей. Но как добиться длинных и густых ресниц без использования дорогих косметических средств? Ответ прост: натуральные масла и растения.

Наращивание ресниц с эффектом стрелок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наращивание ресниц с эффектом стрелок

Вот 5 проверенных рецептов, которые помогут вам ухаживать за ресницами и стимулировать их рост.

1. Кокосовое и касторовое масло: сила двух масел

Это сочетание считается классическим, но оно действительно работает! Касторовое масло стимулирует рост волос, а кокосовое масло предотвращает ломкость и пересушивание.

Ингредиенты:

  • 1 ч. ложка касторового масла
  • 1 ч. ложка кокосового масла

Приготовление и применение:

  • Перемешайте оба масла и нанесите на ресницы перед сном с помощью кисточки. Оставьте на ночь и смойте утром. При регулярном применении ваши ресницы будут крепче и эластичнее.

2. Льняной гель и алоэ вера: растительный дуэт

Этот рецепт для любителей натуральных средств. Льняной гель богат омега-3 жирными кислотами и белками, которые стимулируют рост волос, а алоэ вера увлажняет и успокаивает кожу.

Ингредиенты:

  • 1 ч. ложка льняного геля
  • 1 ч. ложка геля алоэ вера

Приготовление и применение:

  • Смешайте ингредиенты и храните смесь в холодильнике. Наносите на ресницы каждый вечер. Оставьте на 30 минут или на ночь. Этот способ подарит вам невероятное чувство свежести и увлажнения.

3. Масло розмарина и пажитника: для стимуляции роста

Масло розмарина улучшает кровообращение, а масло пажитника содержит природные гормоны, стимулирующие рост волос.

Ингредиенты:

  • 1 капля масла розмарина
  • 1 ч. ложка масла пажитника

Приготовление и применение:

  • Смешайте масла и наносите на кожу вдоль линии роста ресниц. Используйте 2-3 раза в неделю перед сном. Будьте осторожны: масло розмарина нужно разводить, чтобы не вызвать раздражение.

4. Алоэ вера и витамин Е: увлажнение и защита

Алоэ вера увлажняет и успокаивает, а витамин Е стимулирует обновление клеток. Это идеальное средство для профилактики выпадения ресниц.

Ингредиенты:

  • 1 ч. ложка геля алоэ вера
  • 1 капсула витамина Е

Приготовление и применение:

  • Смешайте ингредиенты и наносите на ресницы каждую ночь с помощью щеточки.
  • Через несколько недель ваши ресницы станут более эластичными и крепкими.

5. Луковое и оливковое масла: для самых смелых

Этот рецепт — для тех, кто готов рисковать. Луковое масло ускоряет рост ресниц, а оливковое масло смягчает и защищает.

Ингредиенты:

  • 2 капли лукового масла
  • 1 ч. ложка оливкового масла

Приготовление и применение:

  • Смешайте масла и наносите на ресницы дважды в неделю. Главное — не наносите слишком близко к глазам, чтобы избежать раздражения.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?

Ксения Собчак разразилась резкой критикой на пьяного собеседника во время интервью. Узнайте, как это повлияло на её подход к другим героям.

Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
Настя Ивлеева объяснила, где искать лучших холостяков
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Последние материалы
Льняной гель и кокосовое масло для ресниц: 5 рецептов, которые работают
Арбузы больше не кусаются по цене: их стоимость упала до невероятно низких отметок
Шесть рекомендаций от туристических специалистов для недорогого отпуска в пик сезона
Как приготовить йогурт дома: простой и вкусный рецепт
Хранение фруктов на виду помогает контролировать аппетит — данные исследований
Как безопасно тренироваться при сколиозе: советы для зала и бассейна
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Эксперты в тревоге — развитие ИИ не остановить
Тренировка без зала: плюсы мини-степперов
Когда обрывать листья клубники для повышения урожайности — рекомендации агрономов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.