Осторожно! Эти продукты могут не только вызвать облысение, но и перхоть

Продукты, ускоряющие выпадение волос: трихологи составили список вредителей

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые волосы — результат не только правильного ухода, но и здорового питания. Оказавшись в окружении разных продуктов, мы порой не подозреваем, как некоторые из них могут разрушать нашу шевелюру. Исследования и эксперты подтверждают, что определенные продукты способны не только вызывать выпадение волос, но и привести к преждевременному облысению.

Фото: https://shop.kosmetikpro.ru/media/redactor/iStock-1195118793.jpg Ломкие волосы

Чем опасны чипсы и сахар

По мнению трихологов, первым в "красный" список попадают чипсы. Этот популярный перекус не только насыщен солью, но и содержит неполезные жиры и искусственные добавки, которые замедляют кровообращение в коже головы и способствуют выпадению волос. Этот вредный продукт может спровоцировать и другие заболевания, в том числе сердечные проблемы.

Конфеты и газировка: коварные союзники облысения

Не меньшую угрозу для шевелюры представляют конфеты, газированные напитки и хлопья для завтраков, содержащие избыточное количество сахара. Излишек сахара в крови нарушает нормальную работу гормонов, что, в свою очередь, ведет к проблемам с волосами. Также чрезмерное количество натрия и соли способствует ухудшению состояния кожи головы, что делает волосы более ломкими и слабее.

Суши и японские роллы: в чем их скрытая угроза

Для любителей японской кухни следует быть особенно осторожными с суши и роллами. Хотя это блюдо кажется безобидным, в нем много соли, благодаря соевому соусу. Но самое опасное — это рыба, которая используется в приготовлении. Например, акула и рыба-меч содержат ртуть, которая, попадая в организм, может нарушить метаболизм цинка. Цинк, в свою очередь, способствует росту волос. Избыточное количество ртути может серьезно повлиять на процесс роста волос, вызывая их преждевременное выпадение.

Предотвратить выпадение волос: советы экспертов

Лучший способ сохранить волосы — это сбалансированное питание. Уменьшив количество сахара и соли в рационе, вы не только улучшите состояние волос, но и повысите общую здоровье вашего организма. Начните с того, чтобы ограничить или полностью исключить продукты, которые наносят вред вашим волосам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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