Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить пышные японские блинчики, которые быстро поднимаются?
Космическое событие прошедших дней: МКС над Европой
Исследования: практика синрин-йоку снижает стресс и укрепляет иммунитет
Биологи подтвердили: базовый окрас зебры — чёрный, полосы появляются позже
Бьюти-разоблачение: одно из этих средств не нужно 80% женщин — вы удивитесь, какое
Принцесса из Лимпопо вышла замуж и переехала в Алтайский край
Генерал Фройдинг призвал ударить по России
Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в плен России
Эффективная чистка вытяжки без химии: использование пищевой соды для удаления жира и грязи

Осторожно! Эти продукты могут не только вызвать облысение, но и перхоть

Продукты, ускоряющие выпадение волос: трихологи составили список вредителей
2:22
Моя семья » Красота и стиль

Красивые волосы — результат не только правильного ухода, но и здорового питания. Оказавшись в окружении разных продуктов, мы порой не подозреваем, как некоторые из них могут разрушать нашу шевелюру. Исследования и эксперты подтверждают, что определенные продукты способны не только вызывать выпадение волос, но и привести к преждевременному облысению.

Ломкие волосы
Фото: https://shop.kosmetikpro.ru/media/redactor/iStock-1195118793.jpg
Ломкие волосы

Чем опасны чипсы и сахар

По мнению трихологов, первым в "красный" список попадают чипсы. Этот популярный перекус не только насыщен солью, но и содержит неполезные жиры и искусственные добавки, которые замедляют кровообращение в коже головы и способствуют выпадению волос. Этот вредный продукт может спровоцировать и другие заболевания, в том числе сердечные проблемы.

Конфеты и газировка: коварные союзники облысения

Не меньшую угрозу для шевелюры представляют конфеты, газированные напитки и хлопья для завтраков, содержащие избыточное количество сахара. Излишек сахара в крови нарушает нормальную работу гормонов, что, в свою очередь, ведет к проблемам с волосами. Также чрезмерное количество натрия и соли способствует ухудшению состояния кожи головы, что делает волосы более ломкими и слабее.

Суши и японские роллы: в чем их скрытая угроза

Для любителей японской кухни следует быть особенно осторожными с суши и роллами. Хотя это блюдо кажется безобидным, в нем много соли, благодаря соевому соусу. Но самое опасное — это рыба, которая используется в приготовлении. Например, акула и рыба-меч содержат ртуть, которая, попадая в организм, может нарушить метаболизм цинка. Цинк, в свою очередь, способствует росту волос. Избыточное количество ртути может серьезно повлиять на процесс роста волос, вызывая их преждевременное выпадение.

Предотвратить выпадение волос: советы экспертов

Лучший способ сохранить волосы — это сбалансированное питание. Уменьшив количество сахара и соли в рационе, вы не только улучшите состояние волос, но и повысите общую здоровье вашего организма. Начните с того, чтобы ограничить или полностью исключить продукты, которые наносят вред вашим волосам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана

Отар Кушанашвили шокировал сеть столь откровенным видео, вспоминая о раскрепощённых временах. Как он сравнил себя с новым поколением?

Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
Последние материалы
Генерал Фройдинг призвал ударить по России
Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в плен России
Продукты, ускоряющие выпадение волос: трихологи составили список вредителей
Эффективная чистка вытяжки без химии: использование пищевой соды для удаления жира и грязи
В России в начале 20 века использовали рыбу вместо дров — архивные данные
Йога, тайцзи, ходьба и бег трусцой могут быть лучшим выбором при бессоннице
Как поливать огород после затопления — инструкция от агрономов
Принудительная вентиляция помогает снизить температуру в машине
Салат из жареных кабачков: свежий рецепт для лета
Врач назвал лимфодренажные прыжки безопасным способом борьбы с отеками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.