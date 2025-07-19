Омоложение без ботокса и филлеров: как работает плазмолифтинг и что он делает с кожей

Плазмолифтинг — одна из самых обсуждаемых процедур последних лет. Голливудские актрисы, звёзды, даже подруги в чате — все пробуют "уколы молодости", обещающие сияющую кожу без ботокса. Но что на самом деле стоит ждать от PRP-терапии? Давайте разберёмся.
Процедура начинается с того, что у вас берут немного крови, отделяют плазму и вводят обратно — в зоны, нуждающиеся в омоложении. Вся магия кроется в тромбоцитах, которые стимулируют регенерацию клеток и выработку коллагена.
Но! Первые результаты заметны не сразу. Обычно эффект нарастает в течение 2–3 недель после процедуры.
Проколы тончайшей иглой могут быть болезненными, особенно в зоне вокруг глаз. После инъекций возможны покраснение, припухлости и мелкие синячки, но всё это проходит за пару дней. Главное — не планируйте встречу сразу после.
Плазмолифтинг не подойдёт тем, у кого:
Важно пройти консультацию у врача и не гнаться за скидками — стерильность здесь критична.
Плазмолифтинг — не чудо-средство, но эффективная процедура с накопительным действием. Идеален для тех, кто хочет естественное омоложение без агрессивных вмешательств.
Пла́зма кро́ви — жидкая часть крови, лишенная форменных элементов (клетки) крови.
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