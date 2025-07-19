Омоложение без ботокса и филлеров: как работает плазмолифтинг и что он делает с кожей

Вы всё ещё не пробовали плазмолифтинг? Вот почему он стал заменой ботоксу

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Плазмолифтинг — одна из самых обсуждаемых процедур последних лет. Голливудские актрисы, звёзды, даже подруги в чате — все пробуют "уколы молодости", обещающие сияющую кожу без ботокса. Но что на самом деле стоит ждать от PRP-терапии? Давайте разберёмся.

Фото: https://френчбьюти.рф/wp-content/uploads/2025/05/plazma-terapiya-v-krasnogorske.jpg Плазмолифтинг

Что такое плазмолифтинг и как это работает

Процедура начинается с того, что у вас берут немного крови, отделяют плазму и вводят обратно — в зоны, нуждающиеся в омоложении. Вся магия кроется в тромбоцитах, которые стимулируют регенерацию клеток и выработку коллагена.

Эффект: на что действительно можно рассчитывать

Кожа становится более плотной и увлажнённой

Исчезают мелкие морщины

Тон лица выравнивается

Сужаются поры и уменьшаются воспаления

Но! Первые результаты заметны не сразу. Обычно эффект нарастает в течение 2–3 недель после процедуры.

Больно ли? А как выглядеть будете после?

Проколы тончайшей иглой могут быть болезненными, особенно в зоне вокруг глаз. После инъекций возможны покраснение, припухлости и мелкие синячки, но всё это проходит за пару дней. Главное — не планируйте встречу сразу после.

Кому не стоит делать PRP

Плазмолифтинг не подойдёт тем, у кого:

Проблемы со свёртываемостью крови Аутоиммунные заболевания Острые воспаления или инфекции

Важно пройти консультацию у врача и не гнаться за скидками — стерильность здесь критична.

Плазмолифтинг — не чудо-средство, но эффективная процедура с накопительным действием. Идеален для тех, кто хочет естественное омоложение без агрессивных вмешательств.

Уточнения

Пла́зма кро́ви — жидкая часть крови, лишенная форменных элементов (клетки) крови.



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