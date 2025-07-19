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Бьюти-ловушка: вы тратите деньги на маски — а они не работают

Почему дорогие маски не работают, и как получить эффект без переплат
1:50
Моя семья » Красота и стиль

Вы наносите тканевую маску, расслабляетесь на 15 минут, надеетесь на эффект «фильтра в реальности» — а потом смотрите в зеркало и видите ничего. Где та кожа из рекламы? Почему маски не дают обещанного результата, даже если вы делаете всё «по инструкции»? Ответ не такой очевидный, как кажется.

Девушка с тканевой маской на лице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с тканевой маской на лице

Маска — это не волшебная таблетка

Первое, что важно понять: маска — не магия. Она не отменит нехватку сна, плохое питание или пропущенные этапы ухода. Это дополнение, а не основа. Если кожа обезвожена, воспалена или перегружена уходом, одна маска не спасёт ситуацию.

Системность важнее импульсивности

Маска раз в неделю — это как спортзал раз в месяц. Эффекта не будет. Регулярность — ключ к результату. Особенно, если вы используете активные формулы: накопительный эффект важнее, чем разовая вспышка сияния.

Не та маска — не тот результат

Выбор «по картинке» — частая ошибка. Для жирной кожи не подойдёт тканевая увлажняющая, а сухая не полюбит глину. Нужно ориентироваться на потребности своей кожи, а не на модные упаковки и советы блогеров.

Время имеет значение

Маска, снятая раньше времени, может не успеть подействовать. А если передержать — случится обратный эффект: раздражение или даже сухость. Читайте инструкцию, а не ориентируйтесь «на глаз».

Уход после маски — обязателен

После маски кожа открыта и уязвима. Не нанесёте крем — влага испарится, и всё было зря. Маска без закрепляющего этапа — это просто временный эффект.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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