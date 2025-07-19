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Вы уверены, что защищаете кожу от солнца? Эти ошибки с SPF совершают почти все

Защита от солнца под угрозой: самые частые ошибки при нанесении SPF на лицо
Моя семья » Красота и стиль

Вы нанесли солнцезащитный крем и уверены, что всё под контролем? Увы, большинство делает это неправильно — и потом удивляется пигментации, шелушению и преждевременным морщинам. Разбираемся, как нанести SPF так, чтобы он действительно защищал кожу — а не просто красиво лежал на полке.

Женщина с солнцезащитным кремом на лице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с солнцезащитным кремом на лице

Сколько крема действительно необходимо

Одна из главных ошибок — наносить крем тонким слоем. Для лица и шеи нужно не менее ½ чайной ложки продукта, иначе защита просто не сработает. Да, это больше, чем вы привыкли. Да, будет ощущение маски. Но именно это — залог защиты.

Когда наносить — до макияжа и не в спешке

SPF наносится в последнюю очередь в уходе, перед макияжем. Дайте ему впитаться 10–15 минут, чтобы он начал работать. Не смешивайте его с тональными или уходовыми средствами — это снижает фильтры.

Повторное нанесение — обязательно

Вы нанесли SPF утром и забыли? Защита сходит на нет уже через 2 часа. На улице, на пляже, в машине — везде нужна повторная защита. Для макияжа подойдут спреи с SPF, которые не испортят финиш.

Не забывайте про «зоны риска»

Многие пренебрегают ушами, шеей, зоной вокруг глаз, губами и линией роста волос. А ведь именно там чаще всего появляется пигментация. Используйте специальные стики или лёгкие текстуры, чтобы не перегружать кожу.

SPF — каждый день, даже зимой

Даже в пасмурную погоду и в городе ваша кожа улавливает до 80% УФ-лучей. А синий свет от гаджетов и вовсе влияет каждый час. Поэтому — SPF нужен 365 дней в году.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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