Вы уверены, что защищаете кожу от солнца? Эти ошибки с SPF совершают почти все

Защита от солнца под угрозой: самые частые ошибки при нанесении SPF на лицо

Вы нанесли солнцезащитный крем и уверены, что всё под контролем? Увы, большинство делает это неправильно — и потом удивляется пигментации, шелушению и преждевременным морщинам. Разбираемся, как нанести SPF так, чтобы он действительно защищал кожу — а не просто красиво лежал на полке.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с солнцезащитным кремом на лице

Сколько крема действительно необходимо

Одна из главных ошибок — наносить крем тонким слоем. Для лица и шеи нужно не менее ½ чайной ложки продукта, иначе защита просто не сработает. Да, это больше, чем вы привыкли. Да, будет ощущение маски. Но именно это — залог защиты.

Когда наносить — до макияжа и не в спешке

SPF наносится в последнюю очередь в уходе, перед макияжем. Дайте ему впитаться 10–15 минут, чтобы он начал работать. Не смешивайте его с тональными или уходовыми средствами — это снижает фильтры.

Повторное нанесение — обязательно

Вы нанесли SPF утром и забыли? Защита сходит на нет уже через 2 часа. На улице, на пляже, в машине — везде нужна повторная защита. Для макияжа подойдут спреи с SPF, которые не испортят финиш.

Не забывайте про «зоны риска»

Многие пренебрегают ушами, шеей, зоной вокруг глаз, губами и линией роста волос. А ведь именно там чаще всего появляется пигментация. Используйте специальные стики или лёгкие текстуры, чтобы не перегружать кожу.

SPF — каждый день, даже зимой

Даже в пасмурную погоду и в городе ваша кожа улавливает до 80% УФ-лучей. А синий свет от гаджетов и вовсе влияет каждый час. Поэтому — SPF нужен 365 дней в году.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.