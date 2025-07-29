Как подчёркивать достоинства и скрывать минусы, не прячась в балахоны

Стилисты призвали отказаться от балахонов при выборе одежды plus-size

4:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода становится всё более разнообразной, но реальные сложности при выборе одежды для нестандартных фигур никуда не исчезли. Несмотря на продвижение идей бодипозитива, универсального подхода к телу в индустрии до сих пор не хватает. Проблемы возникают у всех — от худышек до девушек с формами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушки

Почему модная одежда недоступна всем

Одежда больших размеров постепенно выходит из тени. Бренды запускают линейки plus-size, появляются специализированные марки, растёт спрос на стильные и современные вещи. Однако ассортимент по-прежнему ограничен. Преобладают фасоны простого кроя, а расцветки либо скучные, либо чрезмерно пёстрые. Причина кроется в нежелании производителей тратить ресурсы на сложные лекала. Предполагается, что женщины с пышными формами стремятся скрыться за бесформенными силуэтами, поэтому одежда создаётся по устаревшим представлениям.

К этой проблеме добавляется завышенная стоимость. Производство объясняет цену "повышенным расходом ткани", но нередко это просто способ заработать на отсутствии выбора. Возникает так называемый "налог на полноту", делающий модную одежду для plus-size ещё менее доступной.

Средний размер — невидимая зона

Большинство женщин носят одежду от 44 до 52 размера, но остаются без должного внимания. Эта категория не попадает ни в стандартную линейку, ни в plus-size. В индустрии моды такая группа называется mid-size, и именно она чаще всего сталкивается с проблемой несоответствия одежды фигуре.

Одежда не учитывает фигуры с выраженной талией, пышной грудью и бёдрами. Вещи, подходящие по одному параметру, не сидят по другому. Найти платье, которое сойдётся на груди и при этом не будет висеть в талии — настоящая редкость. Аналогичные проблемы возникают и с верхней одеждой, пиджаками, рубашками.

Таблица размеров — не гарантия

Даже стройные девушки сталкиваются с тем, что вещи одного и того же размера в разных магазинах могут отличаться на целый размер. Это связано с маркетинговыми приёмами: производители специально занижают размер, чтобы вызвать у покупательниц ощущение стройности. В результате одна и та же женщина может носить одежду от XXS до L, не понимая, что из этого реально ей подходит.

Особенно сложно становится при заказе в интернете. Единственный надёжный способ избежать промахов — опираться на собственные мерки, а не на цифры на бирке.

Как выбирать одежду под конкретные особенности

Чтобы выглядеть стильно, не обязательно подгонять себя под шаблоны. Главное — акцентировать внимание на достоинствах фигуры. Для этого можно использовать простые стилистические приёмы.

Низкий рост:

Подойдут вертикальные линии и высокая посадка.

Обувь должна удлинять ногу: острый нос, минимальная отделка.

Оптимальная длина брюк — выше щиколотки или с полным закрытием каблука.

Широкие плечи:

Лучше избегать декора на плечах и выбирать треугольные вырезы.

Асимметрия и акценты в нижней части помогут сбалансировать пропорции.

Короткая шея:

Не стоит носить высокие воротники и круглые вырезы.

Подходят причёски, открывающие шею, и длинные украшения.

Большая грудь:

Желательно выбирать вещи без нагромождения деталей в зоне декольте.

Асимметричный крой и аккуратные вырезы визуально уменьшают объём.

Лучше избегать принтов и выбирать однотонные ткани.

Маленькая грудь:

Объём добавляют рюши, воланы и яркие цвета в верхней части.

Подойдут футболки с круглым вырезом, а не V-образным.

Крупные руки:

Рекомендуется избегать тонких бретелек и рукавов без объёма.

"Летучая мышь" и прямые рукава создают мягкий силуэт.

Тонкие браслеты помогут визуально вытянуть руку.

Слабо выраженная талия:

Визуальный акцент создают ремни, запахи и кроп-топы.

Подчёркивание линии талии за счёт контрастов тоже работает.

А-силуэт и тёмные вставки по бокам зрительно создают фигуру "песочные часы".

Широкие бёдра:

Объём в верхней части и высокая посадка уравновешивают фигуру.

Облегающие и мешковатые вещи стоит исключить.

Принты лучше выбирать нейтральные и вертикальные.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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