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Сухо, красиво и без паники: одежда для тех, кто не хочет мокрых сюрпризов

Белый цвет признан лучшим для жары — он охлаждает и скрывает пятна
2:43
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только босоножки, коктейли со льдом и длинные дни. Это ещё и тени под руками, внезапные пятна на спине и вопрос: "А видно?". Хорошая новость — пятна можно обмануть. Не дезодорантом, не сменной рубашкой, а цветом.

Летняя дружба и тени
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летняя дружба и тени

Даже если жара делает своё дело, одежда может сыграть на твоей стороне — стоит выбрать правильный оттенок. Вот пять беспроигрышных вариантов, которые советуют стилисты. Причём один из них — не цвет вовсе. Но начнём по порядку.

5 место — Черный

Классика, проверенная временем. Черный цвет умеет скрывать следы влаги как никто другой. Он поглощает свет, а заодно и внимание к "не тем" местам. И к тому же сочетается со всем — хоть с яркой юбкой, хоть с кедами.

Но есть нюанс: на солнце он нагревается так, что пот появится даже там, где его раньше не было. Так что на улице — не лучший вариант, особенно в пик жары.

4 место — Темно-серый

Светло-серый — худший цвет для тех, кто потеет. А вот его угольный брат, наоборот, один из лучших. Следы на нём практически не видны, особенно если ткань — натуральная. Бонус — цвет универсальный и не такой "жаркий" как черный.

3 место — Темно-синий

Это решение для тех, кто хочет выглядеть сдержанно и при этом не вытирать спину каждые полчаса. Темно-синий — цвет интеллигентный, скрывает пятна и сохраняет стиль. Подходит и для офиса, и для прогулки. А если ещё и ткань дышащая — вообще идеал.

2 место — Белый

На втором месте — белый. Да, неожиданно. Но работает! Пот действительно менее заметен на белом фоне, чем на любом пастельном или телесном. А ещё он отражает свет, так что тело нагревается меньше. Вывод: меньше жара — меньше пота. Главное — не брать синтетику.

1 место — Узорчатая ткань

Победитель — не цвет, а идея. Узоры. Цветочные, абстрактные, клетка, горох — любые рисунки работают как маскировочная сетка. Пятна просто теряются на их фоне. Главное — избегать слишком светлой основы. В остальном — включай фантазию.

Почему не синтетика

Даже если ткань быстро высыхает, синтетика делает хуже: молекулы пота не задерживаются в ней, а испаряются — вместе с ароматом. Натуральные материалы вроде хлопка, льна или пеньки удерживают запахи внутри и препятствуют размножению бактерий.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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