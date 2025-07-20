Летний офисный стиль: секреты, которые сделают вас королевой даже в самую жару

Летний офисный стиль может быть непростым испытанием в условиях жары и перепадов температур. Однако существует несколько решений, которые помогут сохранить комфорт и стиль в любом рабочем окружении.
Когда температура поднимается, важно выбирать одежду, которая позволяет коже дышать. Даже если вы обычно предпочитаете обтягивающие силуэты, в жару стоит отдать предпочтение свободным моделям. Брюки с высокой талией, платья миди и оверсайз рубашки — это идеальные элементы для создания стильного и комфортного офисного образа.
В жаркую погоду ткань играет ключевую роль. Отдавайте предпочтение натуральным материалам, таким как лен, хлопок и шелк. Эти ткани не только создают ощущение прохлады, но и хорошо пропускают воздух, позволяя коже дышать. Наряды из льна и шелка идеально подходят для любого времени дня и температуры, обеспечивая максимальный комфорт в офисе и на улице.
Многослойность — это не только зимний тренд. Летние куртки и кардиганы отлично дополнат ваш образ, не перегревая вас. Можно носить легкую куртку и снимать ее, когда вы находитесь на улице или в помещении с кондиционером, что идеально подойдет для переменчивой погоды.
В жаркую погоду удобство и практичность одежды становятся особенно важными. Инвестируйте в вещи, которые не только стильные, но и долговечные. Платья, которые можно стирать в машине, стойкие к образованию складок и неприятных запахов, станут незаменимыми в вашем гардеробе для работы в жаркие дни.
Выбирая обувь, отдавайте предпочтение моделям, которые позволяют ногам дышать. Летние сандалии на плоской подошве — идеальный вариант для комфорта и стиля. Если в вашем офисе строгий дресс-код, мюли на каблуке станут отличной альтернативой, сочетая стиль и практичность.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.