Как выбрать солнцезащитные очки по форме лица — и не промахнуться с трендом

Стилисты включили очки с цепочками и цветными линзами в тренды 2025 года

Солнце наконец-то включилось по полной — пора щеголять в лёгких платьях, мини-юбках и соломенных сумках. А ещё - в самых модных очках сезона! И тут правило простое: одной пары точно не хватит. Стилисты советуют минимум две — повседневные и акцентные. А лучше три. И чтобы выбор не занял у тебя вечность, вот 8 моделей, которые врываются в тренды этим летом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая женщина в клетчатом платье

Цветная оправа — главный заряд цвета

Если хочется сделать образ интереснее одним движением — добавь солнцезащитные очки с яркой оправой. В тренде зелёный, фуксия, лазурный и апельсиновый. Даже недорогие варианты смотрятся эффектно, особенно в дуэте с белыми льняными платьями или денимом. Этим летом скучных оправ просто не существует.

Очки-маска — эксперимент, который тебя удивит

Форма "щит" или "маска" сначала может сбить с толку. Но стоит попробовать — и в зеркале появляется новое "я". Эти очки будто с подиума: крупные, футуристичные, словно лыжные. Особенно классно смотрятся на круглолицых — подчёркивают мягкость черт и добавляют дерзости.

Цветные линзы, но не простые

Прозрачный розовый, приглушённый оливковый, янтарно-медовый — вот те оттенки, что сделают твой образ дороже и сложнее. Простые линзы в духе 2000-х уходят в прошлое. Сейчас в моде атмосфера закатного фильтра — мягкая, глубокая и немного винтажная.

Очки с декором — больше, ярче, смелее

Цепочки, бусины, подвески, стразы — и всё это не на шее, а на очках! Да-да, этим летом они не просто аксессуар, а полноценная часть образа. Такой дерзкий декор помогает собрать даже самый базовый лук в интересный и стильный. Главное — не бояться переборщить.

Классика: черепаховая оправа

Без неё никуда. Черепаховая расцветка — вне времени и конкуренции. Особенно красиво смотрится в объёмных, чуть винтажных оправах. А если уже есть черепаха — попробуй "зебру" или мармеладную текстуру, они тоже в моде.

Стиль 70-х возвращается — снова в большом формате

Крупные очки, широкие стёкла, массивные дужки. Такие модели отлично сочетаются с нарядами в стиле ретро: блузами с бантами, замшевыми куртками, джинсами клёш. Этот образ будто требует серёжек-кольца и яркой помады.

Минимализм будущего: футуристичные формы

Ультратонкая оправа, почти невидимая, и стёкла с холодным бликом. Эти очки как будто из гардероба космической героини. Они отлично играют в образе с худи, классическим жакетом и цепочкой на шею. Модная "несостыковка" — это и есть стиль 2025-го.

"Кошечки" — для тех, кто хочет быть женственной

Заострённые верхние уголки, мягкая форма и настроение pin-up, которое никогда не устаревает. Такие очки идут почти всем и отлично поднимают настроение. Если не знаешь, с чего начать — начинай с "кошек". Не прогадаешь.

Уточнения

Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей.



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