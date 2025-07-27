SPF-уход без пробелов: где солнце разрушает кожу быстрее всего

Дерматологи предупредили: крем с SPF нужно обновлять каждые два часа

2:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая третья женщина наносит солнцезащитный крем — но делает это неправильно. И даже не догадывается, что привычка "пропускать" определённые участки лица и тела ускоряет старение кожи в разы. В итоге — морщины, пигментные пятна и потеря тонуса, которых можно было легко избежать.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain SPF

Защита от солнца: важно не только "куда", но и "как"

Солнцезащитный крем — это не только про отдых на пляже. Сегодня дерматологи настойчиво рекомендуют использовать его ежедневно: даже в городе, даже в облачную погоду. Особенно — с учётом современных данных о влиянии ультрафиолета на кожу. Правильно подобранное и регулярно обновляемое средство способно замедлить старение кожи до 80%.

Но вот проблема: многие женщины, даже зная это правило, совершают одну и ту же ошибку — наносят крем, но делают это не везде.

Топ-5 зон, о которых забывают чаще всего

Дерматологи уверяют: при нанесении SPF средств упускаются именно те зоны, где кожа стареет быстрее всего — тонкая, чувствительная, склонная к раздражению и пигментации.

Вот список самых "пропускаемых" участков:

Уши — особенно верхняя часть и мочки. Шея и зона декольте — выдают возраст быстрее всего. Линия роста волос и область возле висков — тут кожа также чувствительна, а ультрафиолет проникает даже сквозь волосы. Веки и кожа вокруг глаз — слишком часто крем туда не попадает из-за опасений "заблестеть" или вызвать раздражение. Носогубный треугольник и крылья носа — из-за рельефа лица сюда наносят меньше средства, чем нужно.

Почему это так важно

Эти зоны подвергаются воздействию солнца в первую очередь — и дольше всего. Особенно, если ты находишься в движении, на прогулке или за рулем. И даже если ты используешь крем каждое утро, эффект может быть минимальным, если забываешь про повторное нанесение.

Главные ошибки при использовании SPF

Тонкий слой крема — лучше нанести больше, чем нужно, чем меньше. Защитный эффект работает только при достаточном количестве.

Один раз на весь день — нет! Любой SPF нужно обновлять каждые 2 часа. Особенно в жару или при повышенной влажности.

Избегание определённых зон — просто потому, что "там неудобно", "жирный блеск" или "макияж испортится".

Как сделать всё правильно

Наноси крем не менее чем за 15 минут до выхода на улицу.

Обновляй защиту каждые 2 часа.

Используй SPF-пудры или тинты, если не хочется портить макияж.

Не забывай про шею, уши, глаза и линии роста волос.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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