Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2025 году шесть стран Персидского залива начнут выдачу единой туристической визы
При атаке волка специалисты советуют целиться в нос, глаза и уши
Стиральная машина и короткая стирка: и вот почему это может быть вредно для вашей одежды
Алсу ностальгирует по Лондону: певица вспомнила годы, проведённые в британской столице
Древесная зола и суперфосфат — главные июльские удобрения для капусты
Миллениалы и зумеры по-разному справляются с болью — опрос Webka Marketing
Формирование привычки к фитнесу: 10 стратегий для успешных тренировок
Быстрый рецепт компота на зиму: крыжовник и малину дважды заливают кипятком
Курс доллара и финансовое здоровье России: в каких границах он должен находиться

SPF-уход без пробелов: где солнце разрушает кожу быстрее всего

Дерматологи предупредили: крем с SPF нужно обновлять каждые два часа
2:53
Моя семья » Красота и стиль

Каждая третья женщина наносит солнцезащитный крем — но делает это неправильно. И даже не догадывается, что привычка "пропускать" определённые участки лица и тела ускоряет старение кожи в разы. В итоге — морщины, пигментные пятна и потеря тонуса, которых можно было легко избежать.

SPF
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
SPF

Защита от солнца: важно не только "куда", но и "как"

Солнцезащитный крем — это не только про отдых на пляже. Сегодня дерматологи настойчиво рекомендуют использовать его ежедневно: даже в городе, даже в облачную погоду. Особенно — с учётом современных данных о влиянии ультрафиолета на кожу. Правильно подобранное и регулярно обновляемое средство способно замедлить старение кожи до 80%.

Но вот проблема: многие женщины, даже зная это правило, совершают одну и ту же ошибку — наносят крем, но делают это не везде.

Топ-5 зон, о которых забывают чаще всего

Дерматологи уверяют: при нанесении SPF средств упускаются именно те зоны, где кожа стареет быстрее всего — тонкая, чувствительная, склонная к раздражению и пигментации.

Вот список самых "пропускаемых" участков:

  1. Уши — особенно верхняя часть и мочки.

  2. Шея и зона декольте — выдают возраст быстрее всего.

  3. Линия роста волос и область возле висков — тут кожа также чувствительна, а ультрафиолет проникает даже сквозь волосы.

  4. Веки и кожа вокруг глаз — слишком часто крем туда не попадает из-за опасений "заблестеть" или вызвать раздражение.

  5. Носогубный треугольник и крылья носа — из-за рельефа лица сюда наносят меньше средства, чем нужно.

Почему это так важно

Эти зоны подвергаются воздействию солнца в первую очередь — и дольше всего. Особенно, если ты находишься в движении, на прогулке или за рулем. И даже если ты используешь крем каждое утро, эффект может быть минимальным, если забываешь про повторное нанесение.

Главные ошибки при использовании SPF

  • Тонкий слой крема — лучше нанести больше, чем нужно, чем меньше. Защитный эффект работает только при достаточном количестве.

  • Один раз на весь день — нет! Любой SPF нужно обновлять каждые 2 часа. Особенно в жару или при повышенной влажности.

  • Избегание определённых зон — просто потому, что "там неудобно", "жирный блеск" или "макияж испортится".

Как сделать всё правильно

  • Наноси крем не менее чем за 15 минут до выхода на улицу.

  • Обновляй защиту каждые 2 часа.

  • Используй SPF-пудры или тинты, если не хочется портить макияж.

  • Не забывай про шею, уши, глаза и линии роста волос.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Лимонная кислота и микроволновка: эффективная чистка без усилий и токсичных веществ
Валенсия: крупнейший океанариум Европы и планетарий в "Город науки и искусств" — гиды
Для желе без варки берут равные части смородины и сахара
Ветеринары советуют джек-рассела и левретку как породы без запаха и линьки
Перегрев двигателя: почему нельзя глушить мотор сразу и как действовать в пробке
Обрывание бутонов снижает урожай картофеля — агрономы советуют не вмешиваться
Опасности профессионального педикюра: как минимизировать риски для здоровья
План побега Блиновской сорвался: детали задержания на границе
Китай отправляет в Россию комплектующие для Гераней под видом холодильников
Учёные зафиксировали синхронизацию сердцебиения у пожилых супругов — исследование в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.