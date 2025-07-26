Вместо защиты — вред: кому тон с SPF может только навредить

Неправильное применение тональных средств с SPF снижает фотозащиту кожи

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом хочется объединить уход и макияж в одном флаконе: нанёс тон с SPF — и готово. Удобно, быстро и будто бы безопасно. Но в этой универсальности есть серьёзный подвох. Такой "косметический лайфхак" может обернуться проблемами, если не понимать, как именно работают тональные кремы с солнцезащитой.

Фото: https://n1s1.hsmedia.ru/ea/b7/7c/eab77c68dd04d3992b309ae4be9794f1/1198x630_0xac120004_8368410691684506650.jpeg Девушка наносит консилер

Почему тональные средства с SPF — не альтернатива солнцезащитному крему

Состав многих тональных кремов и тинтов с SPF действительно похож на обычные солнцезащитные средства. Часто они выпускаются в рамках одной линейки бренда и отличаются лишь наличием пигмента. На первый взгляд кажется, что это полноценный заменитель крема с УФ-фильтром. Но есть один важный нюанс — способ нанесения.

Тональные средства обычно распределяются по коже в тонком слое, чтобы создать эффект невидимости, не утяжелять макияж и не перегружать текстуру. Но именно в этом и заключается главная ошибка.

Почему защита может не сработать

Чтобы SPF-фактор действительно сработал, необходимо наносить средство в достаточном объёме — иначе заявленная защита просто не активируется. Тональный крем, нанесённый в привычном косметическом слое, не обеспечивает того уровня защиты, который указан на упаковке.

А значит:

кожа получает недостаточную защиту от ультрафиолета,

появляются риски фотостарения,

усиливаются пигментные пятна, особенно при уже имеющихся проблемах с кожей,

возрастает вероятность воспалений и пересушивания, если кожа чувствительная.

Кому точно стоит отказаться от тональных средств с SPF

людям с повышенной чувствительностью кожи и розацеа;

тем, у кого есть пигментация, постакне, воспаления;

тем, кто склонен к быстрому загару или работает на улице;

женщинам, проходящим косметологические процедуры (лазер, пилинги);

тем, кто не готов наносить тональные средства в плотном слое, как рекомендуют производители.

Как правильно выстроить защиту и макияж

Если хочется лёгкого покрытия, а защита от солнца нужна полноценная — лучше выбрать обычный солнцезащитный крем, а поверх него нанести:

тонкое покрытие пудры с SPF,

или лёгкий тинт, но уже не как основное средство защиты, а просто для выравнивания тона.

Такой подход позволит сохранить здоровье кожи и избежать обмана — как для себя, так и для собственной внешности.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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