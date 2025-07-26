Жирный блеск уходит — воспаления приходят: как не убить кожу летом

Летом жирный блеск появляется даже у тех, кто в остальное время года с ним не сталкивается. Жара, ультрафиолет и духота запускают гиперактивность сальных желез — и лицо быстро начинает выглядеть неопрятно. Самое простое решение — матирующие салфетки. Они стоят недорого, помещаются в карман и буквально за секунду возвращают ощущение свежести.
Но насколько часто можно ими пользоваться — и не навредит ли это коже?
Эти маленькие помощники впитывают излишки кожного себума, не нарушая макияж и не оставляя следов. В составе могут быть:
тальк,
диоксид цинка,
салициловая кислота,
бамбуковый уголь и другие подсушивающие вещества.
Такие компоненты не только устраняют жирность, но и подсушивают воспаления, борются с бактериями. Всё звучит идеально, но именно здесь кроется потенциальная проблема.
При злоупотреблении возникает обратный эффект:
кожа пересушивается,
нарушается защитный барьер,
появляется шелушение или раздражение,
активность сальных желёз, наоборот, усиливается в ответ на обезвоживание.
Кроме того, есть риск перенести бактерии с одной зоны на другую, особенно если на коже есть воспаления. Использование одной и той же салфетки по всему лицу может спровоцировать новые высыпания.
Бьюти-эксперты рекомендуют:
для нормальной и комбинированной кожи - не чаще 2 раз в день;
для жирной кожи - до 3-4 раз в сутки, особенно если закреплять эффект пудрой.
Важно при этом не забывать о полноценном уходе: очищение, увлажнение и продукты с кислотами помогут регулировать выработку себума и снизят необходимость в салфетках.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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