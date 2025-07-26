Жирный блеск уходит — воспаления приходят: как не убить кожу летом

Бьюти-эксперты ограничили использование матирующих салфеток до 2–4 раз в день

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом жирный блеск появляется даже у тех, кто в остальное время года с ним не сталкивается. Жара, ультрафиолет и духота запускают гиперактивность сальных желез — и лицо быстро начинает выглядеть неопрятно. Самое простое решение — матирующие салфетки. Они стоят недорого, помещаются в карман и буквально за секунду возвращают ощущение свежести.

Фото: https://st.biglion.ru/cfs25/deal_offer/9e/36/9e36aab601379521a18fc4b5832395c1.jpg Уход за лицом

Но насколько часто можно ими пользоваться — и не навредит ли это коже?

Почему матирующие салфетки работают

Эти маленькие помощники впитывают излишки кожного себума, не нарушая макияж и не оставляя следов. В составе могут быть:

тальк ,

диоксид цинка ,

салициловая кислота ,

бамбуковый уголь и другие подсушивающие вещества.

Такие компоненты не только устраняют жирность, но и подсушивают воспаления, борются с бактериями. Всё звучит идеально, но именно здесь кроется потенциальная проблема.

Что происходит, если использовать салфетки слишком часто

При злоупотреблении возникает обратный эффект:

кожа пересушивается,

нарушается защитный барьер,

появляется шелушение или раздражение,

активность сальных желёз, наоборот, усиливается в ответ на обезвоживание.

Кроме того, есть риск перенести бактерии с одной зоны на другую, особенно если на коже есть воспаления. Использование одной и той же салфетки по всему лицу может спровоцировать новые высыпания.

Сколько раз в день — это "нормально"

Бьюти-эксперты рекомендуют:

для нормальной и комбинированной кожи - не чаще 2 раз в день ;

для жирной кожи - до 3-4 раз в сутки, особенно если закреплять эффект пудрой.

Важно при этом не забывать о полноценном уходе: очищение, увлажнение и продукты с кислотами помогут регулировать выработку себума и снизят необходимость в салфетках.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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