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Битва косметических ингредиентов: когда ретинол и кислоты становятся врагами вашей кожи

Неправильные комбинации косметических ингредиентов, которые могут повредить вашу кожу
1:58
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Летняя химическая лаборатория на вашей коже: комбинированный уход за лицом порой не приносит желаемого результата. Выбирая сильные средства, мы забываем о важном — не все ингредиенты сочетаются друг с другом.

Уход за лицом
Фото: https://i.pinimg.com/originals/98/83/a8/9883a812064a35f4c678d25aa511cdcc.jpg
Уход за лицом

1. Ретинол и кислоты (AHA/BHA)

Ретинол ускоряет обновление клеток и борется с морщинами, а кислоты отшелушивают и очищают поры. Но в совокупности эти средства могут нарушить барьер кожи, вызывая раздражение. Для эффективного ухода чередуйте их использование: ретинол на ночь, кислоты — на утро, или используйте их в разные дни.

2. Витамин С и Ниацинамид

Много лет считалось, что эти два ингредиента не совместимы. Но с развитием технологий сочетание стало возможным. Однако если в составе высокие концентрации или нестабильные формы витамина С, могут возникнуть проблемы с раздражением. Чтобы избежать неприятностей, чередуйте их или наносите в разные дни.

3. Солнцезащитный крем и масла для лица

Масла могут стать чудо-увлажняющими средствами, но при нанесении их под солнцезащитный крем или поверх него, вы рискуете нарушить эффективность защиты от UV. Масло может разрушить защитную пленку крема, снизив его эффективность. Наносите масла после солнцезащитного крема, чтобы избежать потери защиты.

4. Витамин С и AHA/BHA

Когда витамин С встречается с кислотами, они начинают действовать слишком агрессивно. Это может вызвать раздражение, шелушение или чувство жжения. На чувствительной коже такая смесь приводит к нарушению естественного баланса, а чистая аскорбиновая кислота и кислоты усиливают друг друга, что чревато негативными последствиями.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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