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Педикюр за 5 минут или два часа: что выбрать для идеальных ногтей

Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре
2:29
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При выборе между педикюром с гелем и обычным лаком, многие сталкиваются с вопросом, что лучше выбрать. Вроде бы, и тот, и другой вариант имеет свои плюсы, но как определиться, когда хочется и долговечности, и удобства?

Спа для ног
Фото: https://t3.ftcdn.net/jpg/01/14/14/18/360_F_114141807_s7s5FYlGF1oT51w5A7ZTS1uVYyaIuF5d.jpg
Спа для ног

Гель или лак для ногтей — что выбрать

Гелевый педикюр высыхает под лампой и сразу твердеет, что делает его устойчивым к отслаиванию и выцветанию. Это идеальный вариант для прогулок или важных событий, потому что он выглядит блестяще и держится долго. Гель позволяет забыть о ремонте маникюра, но требует наличия специального оборудования и может сильно повредить ногти при частом использовании.

Однако, несмотря на все плюсы геля, обычный лак тоже имеет свои преимущества. Он отлично держится на ногах, если правильно наносить средство, и представляет собой более экономичный и гибкий выбор для тех, кто не хочет тратить много времени на педикюр.

Сколько держится

Гель держится на ногтях дольше, не стираясь даже после нескольких дней ношения обуви. Он не повреждается и остаётся целым на протяжении нескольких недель.

Обычный лак для ногтей при правильном уходе может продержаться от двух до четырёх недель. Его преимущество — лёгкость в нанесении и быстрота в применении, но он более уязвим к повреждениям.

Преимущества и недостатки гелевого педикюра

Преимущества:

  • Долговечность, гель держится намного дольше.
  • Стабильность цвета и блеск.
  • Защищает ногти от ломкости.
  • Быстро высыхает.

Недостатки:

  • Более высокая цена.
  • Высушивает ногти.
  • Не подходит для поврежденных ногтей.
  • Порой сложно сменить цвет без мастера.

Преимущества и недостатки лака

Преимущества:

  • Экономичность и доступность.
  • Легко наносить дома.
  • Мгновенная смена цвета.
  • Простота в удалении.

Недостатки:

  • Требует времени для высыхания.
  • Подвержен выцветанию и шелушению.
  • Часто менее стойкое покрытие.
  • Может выглядеть менее профессионально.

Итак, какой выбор сделать? Всё зависит от ваших потребностей: если вам важна долговечность и идеальный вид — гель будет отличным решением, а если же хочется быстро и недорого — лак для ногтей окажется удобней.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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