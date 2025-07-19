Маленькая ошибка с матирующими салфетками, которая может привести к огромным проблемам с кожей

Летом кожа часто становится жирнее из-за жары, солнца и пыли. И хотя матирующие салфетки кажутся спасением, использовать их бесконтрольно нельзя. Это может только ухудшить состояние кожи.
Матирующие салфетки удобно брать с собой: они легко помещаются в сумочку, мгновенно убирают жирный блеск и дарят ощущение свежести. Однако их постоянное использование может навредить.
Дело в том, что большинство салфеток пропитаны подсушивающими компонентами — диоксидом цинка, салициловой кислотой, тальком или углем. Они отлично борются с жирностью, но при слишком частом применении пересушивают кожу, нарушая её естественный баланс.
Особенно важно не тереть одной и той же салфеткой разные участки лица — это может привести к воспалениям, если на коже уже есть высыпания.
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Но полагаться только на салфетки не стоит. Лучше откорректировать ежедневный уход — добавить средства с кислотами или активными компонентами, которые регулируют работу сальных желез.
Если соблюдать меру, матирующие салфетки действительно станут верными помощниками в летнем уходе за кожей, сохраняя её свежей и здоровой.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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