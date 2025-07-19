Маленькая ошибка с матирующими салфетками, которая может привести к огромным проблемам с кожей

Правила использования матирующих салфеток: сколько раз в день они безопасны для кожи лица

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом кожа часто становится жирнее из-за жары, солнца и пыли. И хотя матирующие салфетки кажутся спасением, использовать их бесконтрольно нельзя. Это может только ухудшить состояние кожи.

Фото: https://st.biglion.ru/cfs25/deal_offer/9e/36/9e36aab601379521a18fc4b5832395c1.jpg Уход за лицом

Быстрый эффект — не всегда лучший

Матирующие салфетки удобно брать с собой: они легко помещаются в сумочку, мгновенно убирают жирный блеск и дарят ощущение свежести. Однако их постоянное использование может навредить.

Дело в том, что большинство салфеток пропитаны подсушивающими компонентами — диоксидом цинка, салициловой кислотой, тальком или углем. Они отлично борются с жирностью, но при слишком частом применении пересушивают кожу, нарушая её естественный баланс.

Особенно важно не тереть одной и той же салфеткой разные участки лица — это может привести к воспалениям, если на коже уже есть высыпания.

Сколько раз в день можно использовать матирующие салфетки

Бьюти-эксперты рекомендуют:

Для нормальной и комбинированной кожи — не чаще 2 раз в день

Для жирной кожи — до 3-4 раз в сутки, закрепляя эффект легким слоем пудры

Но полагаться только на салфетки не стоит. Лучше откорректировать ежедневный уход — добавить средства с кислотами или активными компонентами, которые регулируют работу сальных желез.

Если соблюдать меру, матирующие салфетки действительно станут верными помощниками в летнем уходе за кожей, сохраняя её свежей и здоровой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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