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Домашние упражнения, которые звучат просто, но вы удивитесь эффекту

Комплекс простых упражнений для поддержания формы зимой без спортзала
1:29
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Если вы не любите спортзал, домашние тренировки — идеальное решение. Даже короткие занятия по 10-15 минут несколько раз в неделю помогут подтянуть мышцы и улучшить тонус.

Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Почему тренировки дома работают

  • Нагрузки на крупные группы мышц эффективны даже без оборудования.
  • Спокойное выполнение движений снижает риск травм.
  • Регулярность, разнообразие и отдых важны для результата.

Топ‑8 упражнений для тренировки дома

Эти упражнения подойдут для любого уровня подготовки:

  • Приседания — работают на ноги и ягодицы.
  • Отжимания — укрепляют грудь и руки.
  • Планка — развивает мышцы кора.
  • Выпады — нагружают бёдра и ягодицы.
  • Ягодичный мостик — изолированная работа задней цепи.
  • Прыжки‑звёздочка — кардио и разогрев.
  • Скручивания на пресс — прямые и диагональные для живота.
  • Упражнения на трицепс — например, отжимания от стула.

Как построить тренировку

  • Делайте по 3-4 подхода на каждое упражнение.
  • Между подходами — короткие паузы.
  • Увеличивайте нагрузку постепенно: добавляйте повторения, время или круги.

Чтобы увидеть результат

  • Тренируйтесь 3-5 раз в неделю.
  • Следите за техникой — это важнее скорости.
  • После тренировки делайте растяжку для восстановления.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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