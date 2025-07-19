Горошек, черные цветы и ковбои — осень решила нас удивить

Маникюр для осени 2025: шесть трендов, которые будут повсюду

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом осени маникюр снова становится способом выразить себя. И сезон 2025 года уже подготовил для нас яркие тренды, которые стоит взять на заметку — они подойдут как для нового учебного года, так и для смены настроения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) маникюр

1. Горошек возвращается

Горошек — не только на платьях. Этот игривый узор закрепляется и в нейл-дизайне. От ярких лимонных оттенков — как у Хейли Бибер, — до насыщенного шоколадного, горчичного или лазурного. Горошек на ногтях добавит образу легкости даже в хмурые осенние дни.

2. Осенняя аура

Знакомый многим эффект "ауры" теперь меняет оттенки. Яркие летние тона уступают место глубокому черному, карминно-красному и другим насыщенным цветам. Такой маникюр добавляет рукам загадочности и идеально сочетается с атмосферой осенних сказок.

3. Леопард в стиле французского маникюра

Животный принт не сдает позиций. Осенью 2025 года в тренде французский маникюр с леопардовыми акцентами. Пятна на кончиках ногтей выглядят стильно, не теряя утонченности. Отличный способ добавить остроты даже классическому образу.

4. Ковбойские мотивы

После тура Бейонсе "Cowboy Carter" тема Дикого Запада проникла и в мир маникюра. Джинсовые текстуры, принт кашемира, оттенки пустыни — все это создаёт особенное настроение. Такой нейл-арт будто приглашает в модное вестерн-приключение.

5. Черные цветы

Черные цветы на ногтях — выбор смелых. Дуа Липа продемонстрировала этот тренд на своем туре в Европе. Миниатюрные цветы добавляют образу мягкости, но сохраняют темный, немного дерзкий акцент. Отлично смотрятся в сочетании с серым или тыквенным оттенком.

6. Полоски как школьный стиль

Полосатые ногти напоминают о школьной форме и первой линейке. Этот тренд в духе back to school освежит маникюр и добавит образу легкой ностальгии. Лаконично и со вкусом — как раз к началу сентября.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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