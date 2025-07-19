Маникюр, который делает руки свежими, как после спа — без салона и затрат

Особенности тренда маникюра цвета розовой воды летом 2025

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этим летом мир маникюра завоевал новый тренд — ногти в стиле "розовая вода". Они словно отражают лёгкость и романтику тёплого сезона, сочетая в себе естественность, утончённость и невесомую элегантность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Розовый маникюр

Так же, как капли розовой воды освежают кожу, этот маникюр придаёт рукам ухоженный, аккуратный вид без лишнего акцента.

В чём суть этого тренда

Цвет розовой воды — это полупрозрачный розово-персиковый оттенок, который выглядит натурально, но при этом делает ногти более выразительными. Легкие полупрозрачные слои лака, гладкое глянцевое покрытие и эффект здоровых ногтей — вот что делает этот маникюр особенным.

Почему этот тренд выбирают именно сейчас

Летом всё стремится к лёгкости — в одежде, макияже и, конечно, в маникюре. Молочные оттенки и плотные покрытия уступают место прозрачным, сияющим и живым цветам. Ногти "принцессы", прозрачный френч и теперь — розовая вода. Все они строятся на одном принципе: максимум естественности при минимуме усилий.

Как сделать маникюр в стиле розовой воды

Тренд легко повторить дома. Главное — начать с ухоженных ногтей. Чистая основа и прозрачный базовый слой создадут эффект здоровых и крепких ногтей.

Не забудь про форму: ногти должны быть аккуратно подстрижены и подпилены, чтобы получилась ровная линия.

Заверши образ полупрозрачным розовым лаком — и твои руки будут выглядеть свежо и стильно, словно ты только что вышла из салона.

Этот тренд — идеальное решение для тех, кто хочет добавить образу изысканной простоты и современной лёгкости.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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