Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2-дезоксирибоза восстановила рост волос у мышей с алопецией — возможное новое средство
Профессор Элиас Сайюр сообщил об универсальной РНК-вакцине для борьбы с опухолями
Фитнес-блогер Минжуренко: скручивания на пресс требуют точной техники и дыхания
Пожелтение листьев томатов связано с нехваткой азота и уплотнением почвы
Визажисты рассказали, как выбрать цвет подводки для выразительного макияжа
Данные — наше всё: как британская компания использует ИИ для улучшения покупательского опыта
Водителям напомнили об опасности хранения сумок и гаджетов на креслах
Обман на границе: как фирма Золотой путь оставила туристов без денег и без трансфера
Берпи укрепляет мышцы всего тела и развивает выносливость — мнение специалистов

Маникюр, который делает руки свежими, как после спа — без салона и затрат

Особенности тренда маникюра цвета розовой воды летом 2025
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Этим летом мир маникюра завоевал новый тренд — ногти в стиле "розовая вода". Они словно отражают лёгкость и романтику тёплого сезона, сочетая в себе естественность, утончённость и невесомую элегантность.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Розовый маникюр

Так же, как капли розовой воды освежают кожу, этот маникюр придаёт рукам ухоженный, аккуратный вид без лишнего акцента.

В чём суть этого тренда

Цвет розовой воды — это полупрозрачный розово-персиковый оттенок, который выглядит натурально, но при этом делает ногти более выразительными. Легкие полупрозрачные слои лака, гладкое глянцевое покрытие и эффект здоровых ногтей — вот что делает этот маникюр особенным.

Почему этот тренд выбирают именно сейчас

Летом всё стремится к лёгкости — в одежде, макияже и, конечно, в маникюре. Молочные оттенки и плотные покрытия уступают место прозрачным, сияющим и живым цветам. Ногти "принцессы", прозрачный френч и теперь — розовая вода. Все они строятся на одном принципе: максимум естественности при минимуме усилий.

Как сделать маникюр в стиле розовой воды

Тренд легко повторить дома. Главное — начать с ухоженных ногтей. Чистая основа и прозрачный базовый слой создадут эффект здоровых и крепких ногтей.

Не забудь про форму: ногти должны быть аккуратно подстрижены и подпилены, чтобы получилась ровная линия.

Заверши образ полупрозрачным розовым лаком — и твои руки будут выглядеть свежо и стильно, словно ты только что вышла из салона.

Этот тренд — идеальное решение для тех, кто хочет добавить образу изысканной простоты и современной лёгкости.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Водителям напомнили об опасности хранения сумок и гаджетов на креслах
Обман на границе: как фирма Золотой путь оставила туристов без денег и без трансфера
Берпи укрепляет мышцы всего тела и развивает выносливость — мнение специалистов
Schmidt Ocean Institute зафиксировал живую особь Mesonychoteuthis hamiltoni
Рецепт паштета из куриной печени без консервантов с морковью и луком
НИТУ МИСИС разработал оптофлюидный чип для анализа воздуха и диагностики заболеваний
Зимой или летом? Риелторы объяснили, в какой сезон выгоднее продавать дачу
Даже малые порции колбасы связаны с болезнями сердца — диетолог Хайле
Почему поклонники не могут избавиться от Марго Овсянниковой в рекомендациях?
Лучшие средства для укладки коротких волос: термозащита, лак и гель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.