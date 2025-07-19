Подводка, которая не просто рисует стрелки, а переписывает макияж заново

Визажисты рассказали, как выбрать цвет подводки для выразительного макияжа

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеальная подводка может не просто подчеркнуть глаза, а полностью изменить взгляд. Это универсальный инструмент для макияжа — от легкого утреннего контура до выразительного вечернего смоки. Но важно помнить: не каждая подводка подходит для любого цвета глаз. От выбранного оттенка зависит, заиграет ли ваш взгляд или останется незаметным.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/65/cd/13/65cd131222bb2ca68b44578eaae311da.jpg Макияж

Карие глаза — сочетание без границ

Карие глаза сочетаются почти с любым цветом подводки. Фиолетовый, темно-синий, сливовый и бронзовый — лучшие союзники темных радужек.

Если нужен акцент без излишней яркости, попробуйте темно-синий с металлическим блеском — он придаст взгляду глубину и сделает глаза более выразительными.

Фиолетовый отлично смотрится в вечернем макияже. А для дневного образа подойдет бронзовый или медный — они придают мягкость и теплоту.

Зеленые глаза — оттенки для эффекта

Зеленые глаза — редкие и невероятно выразительные. Им идут тона, которые подчеркивают природный оттенок радужки: коричневый с бронзовым подтоном, сливовый, бордовый или темно-зеленый.

Для мягкого повседневного образа выбирайте оливково-коричневую подводку — она деликатно усиливает естественный цвет, не перекрывая его.

Голубые глаза — вместо черного

Голубые глаза наполнены чистотой и легкостью, их не стоит перегружать черной подводкой. Идеальны контрастные теплые оттенки: бронзовый, теплый коричневый, персиково-коричневый или терракота.

Терракота заменит черный, подчеркнет форму глаз, не скрывая их природной синевы. Мерцающий бронзовый карандаш на нижнем веке сделает взгляд свежим и ярким.

Серые глаза — меняющийся акцент

Серые глаза удивляют своей способностью менять оттенок. Чтобы подчеркнуть их холодную глубину, выбирайте темно-синий, дымчато-серый, серебристо-голубой или антрацит.

Для большего объема на нижнее веко можно нанести стально-серую подводку — в сочетании с нюдовой или холодно-розовой тенью она создаст эффект многослойности.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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