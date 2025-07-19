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Пять укладок для коротких волос, которые спасают утро быстрее кофе

Лучшие средства для укладки коротких волос: термозащита, лак и гель
2:17
Моя семья » Красота и стиль

Короткие волосы снова на пике моды, и это отличная новость! Ведь именно такие стрижки делают образ ярким, дерзким и при этом не требуют сложного ухода. А если добавить к ним стильную укладку — получится эффектный лук даже без похода в салон. Какие прически можно легко сделать дома и какие средства тебе пригодятся? Разбираемся вместе.

Причёска каре
Фото: https://i.pinimg.com/originals/41/dd/37/41dd37c8abb760d4431dcc96f3841d0e.jpg
Причёска каре

Какие короткие стрижки сейчас в моде

В модных коллекциях лидируют сразу несколько вариантов:

  • Пикси — ультракороткие виски и затылок с удлинёнными прядями на макушке.
  • Маллет — короткие волосы спереди, длинные сзади, для смелых образов.
  • Каре — вечная классика, не теряющая актуальности. Особенно популярны его вариации: боб-каре или ровный срез.

Каре не сходит с подиумов — именно его носили модели Dior на последних показах.

Причем их укладки с холодными волнами стали настоящим трендом.

Идеи укладок для коротких волос

  • Объём у корней
    Простой способ — фен и расческа: создаёшь прикорневой объем, а кончики слегка подкручиваешь внутрь брашингом.
  • Лёгкие "пляжные" волны
    Их можно сделать утюжком, если волосы длиннее 10 см. Эта укладка создаёт модный эффект лёгкой небрежности.
  • Мокрый эффект
    Зализанные назад волосы с гелем — отличный летний вариант, который добавляет образу дерзости.
  • Ретро-укладка
    Локоны на бигуди или плойку возвращают к стилю прошлых лет. Если позволяет длина, можно даже накрутить челку.
  • Идеально прямые волосы
    Гладкие, блестящие пряди всегда выглядят стильно и подходят для любой ситуации.

Какие средства нужны для укладки

  • Термозащита — обязательна при использовании горячих инструментов.
  • Лак для волос — фиксирует укладку, выбирай степень фиксации под задачу.
  • Уплотняющий спрей — добавляет объём и дисциплинирует непослушные волосы.
  • Гель лёгкой фиксации — идеален для создания "мокрого эффекта", легко меняет форму.

С короткими волосами можно экспериментировать каждый день — достаточно знать несколько простых приёмов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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