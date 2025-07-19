Пять укладок для коротких волос, которые спасают утро быстрее кофе

Лучшие средства для укладки коротких волос: термозащита, лак и гель

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Короткие волосы снова на пике моды, и это отличная новость! Ведь именно такие стрижки делают образ ярким, дерзким и при этом не требуют сложного ухода. А если добавить к ним стильную укладку — получится эффектный лук даже без похода в салон. Какие прически можно легко сделать дома и какие средства тебе пригодятся? Разбираемся вместе.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/41/dd/37/41dd37c8abb760d4431dcc96f3841d0e.jpg Причёска каре

Какие короткие стрижки сейчас в моде

В модных коллекциях лидируют сразу несколько вариантов:

Пикси — ультракороткие виски и затылок с удлинёнными прядями на макушке.

Маллет — короткие волосы спереди, длинные сзади, для смелых образов.

Каре — вечная классика, не теряющая актуальности. Особенно популярны его вариации: боб-каре или ровный срез.

Каре не сходит с подиумов — именно его носили модели Dior на последних показах.

Причем их укладки с холодными волнами стали настоящим трендом.

Идеи укладок для коротких волос

Объём у корней

Простой способ — фен и расческа: создаёшь прикорневой объем, а кончики слегка подкручиваешь внутрь брашингом.

Простой способ — фен и расческа: создаёшь прикорневой объем, а кончики слегка подкручиваешь внутрь брашингом. Лёгкие "пляжные" волны

Их можно сделать утюжком, если волосы длиннее 10 см. Эта укладка создаёт модный эффект лёгкой небрежности.

Их можно сделать утюжком, если волосы длиннее 10 см. Эта укладка создаёт модный эффект лёгкой небрежности. Мокрый эффект

Зализанные назад волосы с гелем — отличный летний вариант, который добавляет образу дерзости.

Зализанные назад волосы с гелем — отличный летний вариант, который добавляет образу дерзости. Ретро-укладка

Локоны на бигуди или плойку возвращают к стилю прошлых лет. Если позволяет длина, можно даже накрутить челку.

Локоны на бигуди или плойку возвращают к стилю прошлых лет. Если позволяет длина, можно даже накрутить челку. Идеально прямые волосы

Гладкие, блестящие пряди всегда выглядят стильно и подходят для любой ситуации.

Какие средства нужны для укладки

Термозащита — обязательна при использовании горячих инструментов.

Лак для волос — фиксирует укладку, выбирай степень фиксации под задачу.

Уплотняющий спрей — добавляет объём и дисциплинирует непослушные волосы.

Гель лёгкой фиксации — идеален для создания "мокрого эффекта", легко меняет форму.

С короткими волосами можно экспериментировать каждый день — достаточно знать несколько простых приёмов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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