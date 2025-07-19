Пять укладок для коротких волос, которые спасают утро быстрее кофе
Лучшие средства для укладки коротких волос: термозащита, лак и гель
2:17
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19.07.2025 12:18
Короткие волосы снова на пике моды, и это отличная новость! Ведь именно такие стрижки делают образ ярким, дерзким и при этом не требуют сложного ухода. А если добавить к ним стильную укладку — получится эффектный лук даже без похода в салон. Какие прически можно легко сделать дома и какие средства тебе пригодятся? Разбираемся вместе.
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Причёска каре
Какие короткие стрижки сейчас в моде
В модных коллекциях лидируют сразу несколько вариантов:
Пикси — ультракороткие виски и затылок с удлинёнными прядями на макушке.
Маллет — короткие волосы спереди, длинные сзади, для смелых образов.
Каре — вечная классика, не теряющая актуальности. Особенно популярны его вариации: боб-каре или ровный срез.
Каре не сходит с подиумов — именно его носили модели Dior на последних показах.
Причем их укладки с холодными волнами стали настоящим трендом.
Идеи укладок для коротких волос
Объём у корней
Простой способ — фен и расческа: создаёшь прикорневой объем, а кончики слегка подкручиваешь внутрь брашингом. Лёгкие "пляжные" волны
Их можно сделать утюжком, если волосы длиннее 10 см. Эта укладка создаёт модный эффект лёгкой небрежности. Мокрый эффект
Зализанные назад волосы с гелем — отличный летний вариант, который добавляет образу дерзости. Ретро-укладка
Локоны на бигуди или плойку возвращают к стилю прошлых лет. Если позволяет длина, можно даже накрутить челку. Идеально прямые волосы
Гладкие, блестящие пряди всегда выглядят стильно и подходят для любой ситуации. Какие средства нужны для укладки
Термозащита — обязательна при использовании горячих инструментов.
Лак для волос — фиксирует укладку, выбирай степень фиксации под задачу.
Уплотняющий спрей — добавляет объём и дисциплинирует непослушные волосы.
Гель лёгкой фиксации — идеален для создания "мокрого эффекта", легко меняет форму.
С короткими волосами можно экспериментировать каждый день — достаточно знать несколько простых приёмов.
Уточнения
(лат. Во́лосы pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова