Прощай, отечность! Эти простые секреты сэкономят тебе часы на утренний макияж

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Как предотвратить отеки под глазами: 5 эффективных методов от дерматологов
3:04
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С возрастом многие женщины сталкиваются с отеками под глазами, и это не всегда связано с усталостью или недосыпом. Кожа теряет свою упругость, а мышцы вокруг глаз становятся слабее. Но есть хорошие новости — это не приговор, и с этой проблемой можно бороться с помощью нескольких простых и доступных методов.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

1. Хороший сон — залог свежего взгляда

Недосып — одна из главных причин появления отеков. Американский хирург Бурак Эрсой подчеркивает, что для здоровья кожи важно спать от семи до девяти часов в сутки. Недостаток сна вызывает накопление жидкости под глазами, из-за чего появляются опухшие участки.

Еще один важный совет — спать на приподнятой подушке. Это помогает поддерживать голову в нужном положении, предотвращая застой жидкости вокруг глаз.

2. Правильный водный баланс

Не забывай пить воду в течение дня. Недостаток жидкости в организме может привести к задержке воды, в том числе в области под глазами. По словам Эрсоя, регулярное питье помогает выводить лишнюю жидкость, улучшает цвет кожи и способствует устранению отеков.

Доктор Анджу Метил, специалист по дерматологии, рекомендует начинать утро с стакана холодной воды. Это помогает активировать лимфатическую систему, что способствует выведению лишних отходов из клеток и уменьшению припухлостей под глазами.

3. Охлаждение — быстрый способ снятия отеков

Простое охлаждение может стать настоящим спасением для глаз, пострадавших от отеков. Один из методов — использовать охлажденные ломтики огурца. Такой хак предлагает Эрсой для уменьшения отечности.

Косметолог Валери Апарович советует использовать чайные пакетики, которые предварительно охладили в холодильнике. Зеленый чай богат антиоксидантами и кофеином, который помогает сузить сосуды, улучшая циркуляцию крови и уменьшая отечность.

4. Ограничь потребление соли

Еще одна причина отеков — избыточное потребление соли. Она задерживает жидкость в организме, что приводит к отечности. Бурак Эрсой советует ограничить соль в рационе и избегать обработанных продуктов с высоким содержанием натрия.

5. Кремы для кожи вокруг глаз

Для уменьшения отеков можно использовать специализированные кремы. Эрсой рекомендует средства с ретинолом, который стимулирует выработку коллагена и помогает укрепить кожу вокруг глаз. Также эффективны кремы с кофеином — он обладает сосудосуживающим действием, что помогает уменьшить отечность и темные круги под глазами.

Эти простые методы могут значительно улучшить внешний вид и вернуть коже упругость. Главное — регулярность и забота о своем теле.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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