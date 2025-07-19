Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне стали тратить меньше на поездки, но путешествуют чаще — исследование ЮMooney
Новые сорта зерновых улучшают урожайность
Евдокия Германова объяснила причины своей скандальной репутации
Косатки способны выходить на берег ради охоты — у побережья Патагонии
Чем отличаются новостройки эконом, комфорт, бизнес и элит-класса — пояснение застройщиков
Фитнес-инструкторы назвали оптимальную частоту занятий для мужчин и женщин старше 50
Рецепт баклажанных конвертиков с начинкой из ветчины и сыра никого не оставит равнодушным
Закаты и рассветы улучшают настроение — исследование Университета Эксетера
Снижение цены на Haval Jolion связано с возрастом и комплектацией

Интервальное голодание: как оно может замедлить обмен веществ и кому это опасно

Почему интервальное голодание не даёт результата: 5 причин, которые мешают вам худеть
1:26
Моя семья » Красота и стиль

Интервальное голодание основывается на чередовании периодов еды и голодания. Например, 16 часов голодания и 8 часов для приёма пищи. Это помогает ограничить калорийность рациона, что приводит к снижению жира.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Почему вы не худеете?

Переедание в окне еды

Пытаться компенсировать голодание и есть высококалорийную пищу в разрешённое время приведет к отсутствию потери веса.

Замедленный метаболизм

Долгое голодание может замедлить обмен веществ, особенно у малоподвижных людей, что препятствует сжиганию жира.

Не для всех типов тел

Для некоторых людей ИГ может быть стрессом, особенно если есть проблемы с гормонами или хронические заболевания.

Кому вредно интервальное голодание?

Женщинам с гормональными нарушениями

ИГ может повлиять на уровень инсулина и кортизола, что опасно для женщин с нестабильным гормональным фоном.

Людям с расстройствами пищевого поведения

Для людей с анорексией или булимией ИГ может только ухудшить ситуацию.

Те, кто страдает диабетом или болезнями сердца

ИГ может вызвать перепады сахара в крови, что опасно при этих заболеваниях.

Интервальное голодание подходит не всем. Если не удается похудеть, стоит проконсультироваться с врачом или попробовать другие методы.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Россияне стали тратить меньше на поездки, но путешествуют чаще — исследование ЮMooney
Новые сорта зерновых улучшают урожайность
Евдокия Германова объяснила причины своей скандальной репутации
Косатки способны выходить на берег ради охоты — у побережья Патагонии
Чем отличаются новостройки эконом, комфорт, бизнес и элит-класса — пояснение застройщиков
Почему интервальное голодание не даёт результата: 5 причин, которые мешают вам худеть
Фитнес-инструкторы назвали оптимальную частоту занятий для мужчин и женщин старше 50
Рецепт баклажанных конвертиков с начинкой из ветчины и сыра никого не оставит равнодушным
Закаты и рассветы улучшают настроение — исследование Университета Эксетера
Снижение цены на Haval Jolion связано с возрастом и комплектацией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.