Интервальное голодание: как оно может замедлить обмен веществ и кому это опасно

Почему интервальное голодание не даёт результата: 5 причин, которые мешают вам худеть

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Интервальное голодание основывается на чередовании периодов еды и голодания. Например, 16 часов голодания и 8 часов для приёма пищи. Это помогает ограничить калорийность рациона, что приводит к снижению жира.

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Почему вы не худеете?

Переедание в окне еды

Пытаться компенсировать голодание и есть высококалорийную пищу в разрешённое время приведет к отсутствию потери веса.

Замедленный метаболизм

Долгое голодание может замедлить обмен веществ, особенно у малоподвижных людей, что препятствует сжиганию жира.

Не для всех типов тел

Для некоторых людей ИГ может быть стрессом, особенно если есть проблемы с гормонами или хронические заболевания.

Кому вредно интервальное голодание?

Женщинам с гормональными нарушениями

ИГ может повлиять на уровень инсулина и кортизола, что опасно для женщин с нестабильным гормональным фоном.

Людям с расстройствами пищевого поведения

Для людей с анорексией или булимией ИГ может только ухудшить ситуацию.

Те, кто страдает диабетом или болезнями сердца

ИГ может вызвать перепады сахара в крови, что опасно при этих заболеваниях.

Интервальное голодание подходит не всем. Если не удается похудеть, стоит проконсультироваться с врачом или попробовать другие методы.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.



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