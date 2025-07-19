Интервальное голодание: как оно может замедлить обмен веществ и кому это опасно

Интервальное голодание основывается на чередовании периодов еды и голодания. Например, 16 часов голодания и 8 часов для приёма пищи. Это помогает ограничить калорийность рациона, что приводит к снижению жира.
Пытаться компенсировать голодание и есть высококалорийную пищу в разрешённое время приведет к отсутствию потери веса.
Долгое голодание может замедлить обмен веществ, особенно у малоподвижных людей, что препятствует сжиганию жира.
Для некоторых людей ИГ может быть стрессом, особенно если есть проблемы с гормонами или хронические заболевания.
ИГ может повлиять на уровень инсулина и кортизола, что опасно для женщин с нестабильным гормональным фоном.
Для людей с анорексией или булимией ИГ может только ухудшить ситуацию.
ИГ может вызвать перепады сахара в крови, что опасно при этих заболеваниях.
Интервальное голодание подходит не всем. Если не удается похудеть, стоит проконсультироваться с врачом или попробовать другие методы.
Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.
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