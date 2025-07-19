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Что такое мезотерапия и как она работает: секреты популярной процедуры для омоложения

Мезотерапия: всё, что вы хотите знать о процедуре, которая не только для звёзд
2:33
Моя семья » Красота и стиль

Мезотерапия — это популярная косметологическая процедура, которую всё чаще можно встретить не только в салонах для звёзд, но и среди обычных женщин, стремящихся к улучшению состояния кожи. Эта процедура обещает чудеса: от омоложения до борьбы с локальными жировыми отложениями. Однако, несмотря на её популярность, мезотерапия всё ещё вызывает вопросы. Как она работает, что можно ожидать от процедуры и с какими побочными эффектами можно столкнуться?

Филлеры
Фото: freepik.com by nensuria, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Филлеры

Что такое мезотерапия и как она работает?

Мезотерапия — это инъекционная процедура, при которой в кожу вводят коктейль из витаминов, минералов, аминокислот и других активных компонентов. Эти вещества доставляются непосредственно в дерму, где они начинают активно работать.

Процедура используется для улучшения тонуса кожи, уменьшения морщин, борьбы с пигментацией и даже устранения жировых отложений. Важно отметить, что процедура требует нескольких сеансов для достижения заметного эффекта.

Эффекты мезотерапии: что вы получите?

  1. Омоложение кожи — витамины и антиоксиданты улучшают обмен веществ в клетках, разглаживая морщины и возвращая коже упругость.
  2. Уменьшение пигментации — процедуры с добавлением витамина C помогают осветлить пигментные пятна и сделать тон кожи более ровным.
  3. Уменьшение жировых отложений — мезотерапия с липолитиками помогает избавиться от локальных жировых отложений, улучшая контуры тела.

Побочные эффекты: что нужно знать

Как и любая инъекционная процедура, мезотерапия может вызвать побочные эффекты, такие как отеки, покраснение, синяки или болевые ощущения в области введения препаратов. В редких случаях возможно развитие аллергических реакций.

Также, несмотря на свой эффект, мезотерапия не является волшебной палочкой — для достижения стойких результатов потребуется комплексный подход в виде правильного ухода и образа жизни.

Почему мезотерапия — не только для звёзд?

Мезотерапия уже давно перестала быть эксклюзивной процедурой для знаменитостей. Сегодня её доступность растёт, и всё больше женщин могут себе позволить эту процедуру. Ощутимые результаты, минимальный риск побочных эффектов и относительно низкая стоимость делают её востребованной среди разных возрастных групп.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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