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5 минут на идеальные брови: простые советы, которые сработают всегда

Как сделать брови идеальными за 5 минут — и при этом выглядеть естественно
2:10
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина знает, как важно, чтобы брови были аккуратными и подчёркивали выразительность лица. Но не у всех есть время или терпение на сложные процедуры. К счастью, есть техника, которая позволяет добиться идеальных бровей за 5 минут. Это просто и эффективно, и что самое главное — работает всегда!

Макияж бровей
Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/45/3e/1f453ee8dd930c67a63c8695751c20e5.jpg
Макияж бровей

Шаг 1: Правильная форма

Перед тем как начинать, определите идеальную форму бровей для вашего лица. Для этого проведите простое измерение: поместите карандаш вертикально от края носа — это будет начало брови. Затем по диагонали через зрачок определите высокую точку, а конец — найдите, проведя линию от носа к внешнему уголку глаза.

Совет: используйте щипцы или восковые полоски, чтобы избавиться от лишних волосков, но будьте осторожны — не переусердствуйте, чтобы не изменить форму.

Шаг 2: Оформление с помощью карандаша или помады

Для естественного результата используйте карандаш на несколько тонов темнее цвета ваших волос. Прорисовывайте волоски по направлению роста, чтобы они выглядели максимально натурально. Мягкие штрихи вдоль линии брови создадут эффект густых, но не слишком насыщенных бровей.

Если у вас тонкие или редкие брови, можно использовать помаду для бровей или гель, чтобы сделать их более густыми.

Шаг 3: Закрепление и создание объёма

Для стойкости и объёма обязательно используйте гель для бровей. Он не только зафиксирует форму, но и придаст бровям здоровый блеск. Наносите его по направлению роста волосков, а для дополнительного объёма — немного прокрасьте нижнюю часть.

Совет: для создания более выразительных бровей можно добавить немного хайлайтера под бровь для визуального лифтинга.

Секрет идеальных бровей — в правильной форме, качественном продукте и немного терпения. 5 минут — и ваше лицо становится более выразительным и свежим, а брови идеально подчёркивают ваши черты.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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