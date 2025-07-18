Ты всё ещё используешь эти средства? Вот что они делают с жирной кожей

Что не подходит для жирной кожи: масла, средства от акне и уходовые кремы

3:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если у тебя жирная кожа, ты точно знаешь, как сложно подобрать подходящие средства. Некоторые косметические продукты могут привести к неприятным последствиям — от излишней жирности до высыпаний. Но какие из них особенно опасны для жирной кожи? Дерматолог Жанин Б. Дауни делится важной информацией.

Фото: https://st.biglion.ru/cfs25/deal_offer/9e/36/9e36aab601379521a18fc4b5832395c1.jpg Уход за лицом

Масла для лица: не для жирной кожи

Масла для лица стали настоящим трендом, но для жирной кожи они абсолютно бесполезны. Это касается даже таких популярных средств, как масло чайного дерева, которое многие используют для борьбы с акне. По словам Жанин Б. Дауни, масла могут привести к засорению пор, ухудшая состояние кожи.

Что безопасно? Очищающие масла для лица, которые наносят только для удаления макияжа и загрязнений, а затем немедленно смывают. Эти средства помогают избавиться от излишков жира и делают кожу мягкой, не создавая блеска.

Чрезмерное использование средств от акне

Многие, кто борется с акне, стараются использовать как можно больше средств с активными ингредиентами. Однако, переусердствовав, можно повредить кожу, сильно ее пересушив.

"Это вызывает избыточное выделение себума и может привести к новым высыпаниям", — объясняет Жанин.

Что безопасно? Используйте одно или два средства от акне, а остальной уход делайте более щадящим. Также стоит внимательно читать состав косметики для макияжа, так как некоторые компоненты могут действовать на кожу как активные вещества для борьбы с угрями.

Продукты для укладки волос

Неожиданно, но средства для укладки волос могут повлиять на состояние вашей кожи. Гели, кремы и воски могут попасть на кожу, если вы касаетесь лица руками или когда пот стечет по лицу. Эти продукты могут засорять поры и усиливать жирность.

Что безопасно? Постарайтесь избегать средств для укладки волос, но если без них никак, выбирайте продукты с минимальным содержанием силиконов и масел в составе.

"Тяжелая" уходовая косметика

Густые кремы, восковые бальзамы и жирные маски — это все те средства, которых лучше избегать, если у вас жирная кожа. Как утверждает Жанин, они могут привести к появлению излишнего блеска и закупорке пор.

Что безопасно? Используйте увлажняющие сыворотки, гели и лосьоны. Вместо масок лучше использовать пилинги с молочной, салициловой или гликолевой кислотой, которые помогут регулировать жирность.

Идеальные ингредиенты для жирной кожи

Если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела здоровой, важно знать, какие компоненты помогут поддерживать баланс.

Салициловая кислота — эффективное средство для отшелушивания и регулирования выработки кожного сала.

Ниацинамид — успокаивает кожу и снимает воспаление, идеален для борьбы с акне.

Гиалуроновая кислота — помогает удерживать влагу и предотвращает излишнюю выработку жира.

Каолиновая и бентонитовая глины — абсорбируют жир и загрязнения, придают коже матовость.

Ретинол — регулирует работу сальных желез и способствует улучшению текстуры кожи, помогая избавиться от следов акне.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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