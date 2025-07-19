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Уход за волосами после окрашивания: пошаговый план восстановления для здоровых локонов

Как вернуть волосы в идеальное состояние после окрашивания: ваш план восстановления
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание может сильно повредить волосы, особенно если применяются осветляющие процедуры. Чтобы вернуть волосам здоровье и блеск, необходим правильный уход. Мы подготовили план восстановления волос на неделю.

Окрашивание волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Окрашивание волос

Неделя 1: Увлажнение и защита

После окрашивания волосы нуждаются в увлажнении. Используйте шампунь без сульфатов и маски с кератином и маслами для глубокого восстановления. Ограничьте использование горячих инструментов.

Неделя 2: Защита и укрепление

После нескольких дней волосам необходимо укрепление. Добавьте в уход витаминные комплексы и используйте термозащиту при использовании фена или утюжка. Наносите укрепляющие сыворотки.

Неделя 3: Питание и восстановление

Добавьте в уход масла для волос (аргановое, кокосовое) для питания. Можете сделать салонное восстановление или кератиновое лечение. Это поможет восстановить структуру волос.

Неделя 4: Заключительный этап — поддержание

На этой неделе продолжайте использование кондиционера с коллагеном для укрепления и восстановления блеска. Избегайте агрессивных процедур и регулярно срезайте секущиеся кончики.

Восстановление волос после окрашивания требует внимания и времени. Следуя простому плану, вы вернёте волосам здоровье и блеск за неделю.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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