Уход за волосами после окрашивания: пошаговый план восстановления для здоровых локонов

Окрашивание может сильно повредить волосы, особенно если применяются осветляющие процедуры. Чтобы вернуть волосам здоровье и блеск, необходим правильный уход. Мы подготовили план восстановления волос на неделю.
После окрашивания волосы нуждаются в увлажнении. Используйте шампунь без сульфатов и маски с кератином и маслами для глубокого восстановления. Ограничьте использование горячих инструментов.
После нескольких дней волосам необходимо укрепление. Добавьте в уход витаминные комплексы и используйте термозащиту при использовании фена или утюжка. Наносите укрепляющие сыворотки.
Добавьте в уход масла для волос (аргановое, кокосовое) для питания. Можете сделать салонное восстановление или кератиновое лечение. Это поможет восстановить структуру волос.
На этой неделе продолжайте использование кондиционера с коллагеном для укрепления и восстановления блеска. Избегайте агрессивных процедур и регулярно срезайте секущиеся кончики.
Восстановление волос после окрашивания требует внимания и времени. Следуя простому плану, вы вернёте волосам здоровье и блеск за неделю.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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