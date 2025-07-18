Красота, которая держится дольше, чем ваши планы на лето — какой педикюр выбрать

Когда дело касается ухода за ногтями, выбор между гель-педикюром и обычным маникюром — одна из самых популярных тем. Обе процедуры обещают красивые, ухоженные ногти, но между ними есть несколько отличий, которые могут повлиять на ваше решение. Что лучше выбрать? Разберемся, в чем заключаются их плюсы и минусы, и какой вариант подходит для разных ситуаций.
Гель-педикюр стал настоящим открытием для многих женщин, и неудивительно. Одним из его главных преимуществ является долговечность. На ногтях он держится до 4 недель, не теряя своего блеска и цвета. Даже после долгого времени носки педикюр не начинает трескаться и не стирается, что делает его идеальным для отпуска или долгих поездок.
Однако такой педикюр требует профессионального нанесения в салоне, так как для работы используется специальное оборудование — ультрафиолетовая лампа для сушки геля. Это означает, что его нельзя сделать в домашних условиях, если у вас нет всех нужных инструментов.
Также стоит учитывать, что гель-педикюр требует аккуратного удаления, которое лучше доверить специалисту, чтобы избежать повреждения ногтя. Неправильное снятие геля может привести к его истончению и ослаблению.
Обычный педикюр — это классика, которая не теряет своей популярности. Он не требует использования ультрафиолетовых ламп и других профессиональных инструментов. Такой педикюр можно сделать в домашних условиях, используя обычные лаки и инструменты. Это делает процедуру более доступной и менее затратной.
Главный минус обычного педикюра — непостоянство. Лак быстро стирается, особенно если вы активно ходите или носите обувь с закрытым носом. Обычно педикюр держится всего несколько дней или максимум неделю, что не очень удобно, если у вас плотный график и нет времени на регулярные обновления.
Однако с обычным педикюром легче экспериментировать с цветами и дизайнами, не опасаясь, что рисунок или покрытие продержатся недолго. Кроме того, если лак начинает стираться, его легко подправить, не обращаясь в салон.
Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.
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