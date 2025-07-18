Красота, которая держится дольше, чем ваши планы на лето — какой педикюр выбрать

Гель‑педикюр и обычный педикюр: что выбрать для отпуска — рекомендации ногтевых специалистов

3:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда дело касается ухода за ногтями, выбор между гель-педикюром и обычным маникюром — одна из самых популярных тем. Обе процедуры обещают красивые, ухоженные ногти, но между ними есть несколько отличий, которые могут повлиять на ваше решение. Что лучше выбрать? Разберемся, в чем заключаются их плюсы и минусы, и какой вариант подходит для разных ситуаций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Элегантный летний педикюр

Гель-педикюр: долговечность и стойкость

Гель-педикюр стал настоящим открытием для многих женщин, и неудивительно. Одним из его главных преимуществ является долговечность. На ногтях он держится до 4 недель, не теряя своего блеска и цвета. Даже после долгого времени носки педикюр не начинает трескаться и не стирается, что делает его идеальным для отпуска или долгих поездок.

Однако такой педикюр требует профессионального нанесения в салоне, так как для работы используется специальное оборудование — ультрафиолетовая лампа для сушки геля. Это означает, что его нельзя сделать в домашних условиях, если у вас нет всех нужных инструментов.

Также стоит учитывать, что гель-педикюр требует аккуратного удаления, которое лучше доверить специалисту, чтобы избежать повреждения ногтя. Неправильное снятие геля может привести к его истончению и ослаблению.

Обычный педикюр: простота и доступность

Обычный педикюр — это классика, которая не теряет своей популярности. Он не требует использования ультрафиолетовых ламп и других профессиональных инструментов. Такой педикюр можно сделать в домашних условиях, используя обычные лаки и инструменты. Это делает процедуру более доступной и менее затратной.

Главный минус обычного педикюра — непостоянство. Лак быстро стирается, особенно если вы активно ходите или носите обувь с закрытым носом. Обычно педикюр держится всего несколько дней или максимум неделю, что не очень удобно, если у вас плотный график и нет времени на регулярные обновления.

Однако с обычным педикюром легче экспериментировать с цветами и дизайнами, не опасаясь, что рисунок или покрытие продержатся недолго. Кроме того, если лак начинает стираться, его легко подправить, не обращаясь в салон.

Гель или обычный педикюр: что выбрать

Если вам нужна долговечность и стойкость: гель-педикюр — лучший выбор. Он идеально подходит для тех, кто не готов часто обновлять покрытие и хочет наслаждаться красивыми ногтями на протяжении нескольких недель.

Если у вас ограниченный бюджет или время: обычный педикюр подойдёт тем, кто не хочет тратить много денег и времени на уход за ногтями. Его проще сделать дома и быстрее обновить.

Если ваши ногти склонны к повреждениям: гель-педикюр может быть предпочтительнее, так как его стойкость и защита от внешних воздействий уменьшат вероятность повреждений.

Если вы хотите больше свободы в экспериментах с дизайном: обычный педикюр даст вам возможность менять лаки и узоры, когда угодно.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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