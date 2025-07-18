Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно размножить клубнику усами
Учёные впервые засняли стеклянных кальмаров и гигантских кальмаров в Южном океане
Один летний жест для сладких и устойчивых фруктов
Джейсон Мендоза из В лучшем мире возглавил антирейтинг самых бесполезных сериальных героев
Возлюбленная Тимати честно рассказала о тяжёлой утрате: смерть бабушки от рака
Нужно ли сливать первую воду при варке мяса
Неровности и "ступеньки" на дорогах могут привести к повреждению колес автомобилей
Правила хранения вещей в контейнерной кровати для экономии пространства
Аура здесь ни при чём! Мозг человека высвобождает энергию в виде света

Массаж лица: правда ли, что он разглаживает морщины и убирает отёки? Ответы экспертов

Массаж лица на самом деле работает — но только если вы не делаете этих ошибок
Моя семья » Красота и стиль

Массаж лица — не просто приятная процедура, которая расслабляет и успокаивает. Он обещает улучшение циркуляции, лифтинг и даже уменьшение морщин. Но действительно ли массаж работает как волшебная палочка для вашей кожи? И есть ли риск переусердствовать? Мы разобрали все плюсы и минусы этой процедуры и готовы поделиться с вами результатами.

Массаж лица
Фото: https://ru.pinterest.com/pin/341710690498936151/
Массаж лица

Как работает массаж лица?

Массаж лица влияет на циркуляцию крови, улучшая доставку кислорода и питательных веществ к клеткам. Это помогает стимулировать выработку коллагена, что способствует упругости кожи. Кроме того, он активно разгоняет лимфу, что позволяет уменьшить отёчность и сделать кожу более сияющей.

Регулярный массаж способен разглаживать морщины, особенно в зонах, где кожа теряет тонус — на лбу, вокруг глаз и губ.

Ошибка: массаж в неправильных направлениях

Хотя массаж лица может быть эффективным, важно помнить, что неправильное направление движения может только ухудшить ситуацию. Например, постоянное растягивание кожи вниз может вызвать опущение тканей и провисание.

Как не переусердствовать?

Всегда выполняйте массаж по направлению к вискам и вверх, чтобы подтягивать кожу и поддерживать её форму. Используйте нежные, но уверенные движения.

Сколько нужно массажа?

Массаж лица — не процедура, которая требует часового вмешательства каждый день. 2-3 минуты достаточно, чтобы улучшить циркуляцию и дать коже свежий вид. Если у вас чувствительная кожа, достаточно массажа 1-2 раза в неделю.

Не стоит проводить глубокий массаж каждое утро и вечер — это может вызвать раздражения и даже воспаления. Лучше чередовать массаж с расслабляющими масками и сыворотками, чтобы дать коже время на восстановление.

Важно помнить

  • Не переусердствуйте с давлением: излишняя сила может растянуть кожу.
  • Выбирайте подходящее масло или крем для массажа, чтобы предотвратить травмы.
  • Не делайте массаж при активном воспалении или дерматологических проблемах, таких как акне или розацеа.

Массаж лица — это отличный способ улучшить состояние кожи, если делать его правильно. Главное — не переусердствовать и использовать массаж как часть более комплексного ухода. Меньше, но регулярно — вот залог успеха!

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Один летний жест для сладких и устойчивых фруктов
Джейсон Мендоза из В лучшем мире возглавил антирейтинг самых бесполезных сериальных героев
Возлюбленная Тимати честно рассказала о тяжёлой утрате: смерть бабушки от рака
Нужно ли сливать первую воду при варке мяса
Неровности и "ступеньки" на дорогах могут привести к повреждению колес автомобилей
Правила хранения вещей в контейнерной кровати для экономии пространства
Аура здесь ни при чём! Мозг человека высвобождает энергию в виде света
Трамп подписал закон о криптовалютах и анонсировал торговые сделки
Массаж лица на самом деле работает — но только если вы не делаете этих ошибок
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.