Массаж лица: правда ли, что он разглаживает морщины и убирает отёки? Ответы экспертов

Массаж лица на самом деле работает — но только если вы не делаете этих ошибок

Массаж лица — не просто приятная процедура, которая расслабляет и успокаивает. Он обещает улучшение циркуляции, лифтинг и даже уменьшение морщин. Но действительно ли массаж работает как волшебная палочка для вашей кожи? И есть ли риск переусердствовать? Мы разобрали все плюсы и минусы этой процедуры и готовы поделиться с вами результатами.

Фото: https://ru.pinterest.com/pin/341710690498936151/ Массаж лица

Как работает массаж лица?

Массаж лица влияет на циркуляцию крови, улучшая доставку кислорода и питательных веществ к клеткам. Это помогает стимулировать выработку коллагена, что способствует упругости кожи. Кроме того, он активно разгоняет лимфу, что позволяет уменьшить отёчность и сделать кожу более сияющей.

Регулярный массаж способен разглаживать морщины, особенно в зонах, где кожа теряет тонус — на лбу, вокруг глаз и губ.

Ошибка: массаж в неправильных направлениях

Хотя массаж лица может быть эффективным, важно помнить, что неправильное направление движения может только ухудшить ситуацию. Например, постоянное растягивание кожи вниз может вызвать опущение тканей и провисание.

Как не переусердствовать?

Всегда выполняйте массаж по направлению к вискам и вверх, чтобы подтягивать кожу и поддерживать её форму. Используйте нежные, но уверенные движения.

Сколько нужно массажа?

Массаж лица — не процедура, которая требует часового вмешательства каждый день. 2-3 минуты достаточно, чтобы улучшить циркуляцию и дать коже свежий вид. Если у вас чувствительная кожа, достаточно массажа 1-2 раза в неделю.

Не стоит проводить глубокий массаж каждое утро и вечер — это может вызвать раздражения и даже воспаления. Лучше чередовать массаж с расслабляющими масками и сыворотками, чтобы дать коже время на восстановление.

Важно помнить

Не переусердствуйте с давлением: излишняя сила может растянуть кожу.

Выбирайте подходящее масло или крем для массажа, чтобы предотвратить травмы.

Не делайте массаж при активном воспалении или дерматологических проблемах, таких как акне или розацеа.

Массаж лица — это отличный способ улучшить состояние кожи, если делать его правильно. Главное — не переусердствовать и использовать массаж как часть более комплексного ухода. Меньше, но регулярно — вот залог успеха!

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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