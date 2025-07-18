Почему число 1 — это проклятие для свадьбы? Стоп! Не так быстро

Советы по выбору даты свадьбы от астролога и нумеролога Персидского

3:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор даты для свадьбы — это не просто вопрос удобства и доступности ЗАГСа. Как утверждает астролог, эзотерик и нумеролог Олег Персидский, при выборе даты важно учитывать множество факторов: от нумерологии до фаз Луны и положения планет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ свадебная церемония

Прежде всего, необходимо учесть организационные моменты, такие как сезон, погода и доступность ЗАГСа. Однако, на самом деле, этот этап — только начало. Очень важно рассчитать число даты свадьбы, поскольку каждый день имеет свою нумерологическую символику.

Для этого нужно сложить цифры дня, месяца и года. Например, для даты 18.09.2025: 1 + 8 + 0 + 9 + 2 + 0 + 2 + 5 = 27, а 2 + 7 = 9. Число 9, по словам Персидского, символизирует завершение, любовь и сострадание, что делает его благоприятным для заключения брака.

Некоторые другие числа, которые подходят для свадьбы: 2, символизирующее гармонию и партнерство, 6 — любовь и заботу, а также 7, которое обозначает духовную глубину. Число 9 тоже считается хорошим выбором, так как оно связано с щедростью и завершением.

Однако есть и числа, которые стоит избегать. Число 1, как утверждает эксперт, слишком индивидуально и не всегда подходит для совместной жизни. Также 4 и 8 могут быть "тяжелыми" и требуют осторожности.

Кроме того, важно учитывать фазу Луны на день свадьбы. Растущая Луна благоприятствует начинаниям и развитию, что делает её хорошей для дня свадьбы. Полнолуние, хотя и несет мощную энергию, может усиливать эмоции, что подходит не всем. Убывающая Луна не считается подходящей для заключения брака, так как она символизирует уход и отказ. Новолуние — спорный выбор, хотя оно символизирует начало нового цикла.

Еще один важный момент — положение планет в выбранный день. Меркурий в ретрограде может привести к сбоям в коммуникациях и документах, поэтому лучше избегать таких дат. Положение Венеры, покровительницы любви, также имеет значение — её благоприятное положение усиливает романтическую энергию. Также стоит обратить внимание на знак Солнца — для свадьбы лучше, чтобы оно было в земных или водных знаках, таких как Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион и Рыбы.

Интересно, что иногда самая удачная дата для свадьбы может быть просто той, которая имеет личное значение для пары. В таком случае можно выбрать несколько возможных чисел и затем проверить их по всем параметрам, как сообщает Москва 24.

Некоторые примеры удачных дат для свадьбы в 2025 году, исходя из общих рекомендаций: 18.09.2025 (число 9, растущая Луна, романтичная дата), 25.10.2025 (число 7, растущая Луна, глубокая эмоциональная энергия) и 04.12.2025 (число 3, растущая Луна, гармония).

Уточнения

Нумероло́гия — вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим или характером человека.



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