Как минимизировать повреждения кожи после перелёта: экспертные рекомендации по уходу

Перелёты — это не только новая страна и эмоции, но и стресс для вашей кожи. Воздушная сухость, перепады давления и усталость могут негативно сказаться на состоянии дермы. Как вернуть коже сияние и увлажнение после долгого полёта? Специально для вас — советы от дерматолога, которые помогут быстро восстановить лицо и почувствовать себя снова свежо.
Главная проблема после перелёта — сухость. В самолёте влажность воздуха снижается до 10-20%, а это значит, что ваша кожа теряет влагу гораздо быстрее. Чтобы восстановить баланс:
После длительного перелёта кожа часто становится чувствительной и уязвимой. Используйте мягкие очищающие средства, избегайте агрессивных гелей и скрабов. Лучше выбрать мицеллярную воду или гидрофильное масло, которые эффективно удаляют макияж и загрязнения без повреждения защитного барьера кожи.
Выходя из аэропорта, не забывайте о солнцезащитном креме. Кожа, особенно после пребывания в сухом и жарком воздухе, более восприимчива к ультрафиолету. Даже если на улице пасмурно, используйте SPF 30-50, чтобы предотвратить пигментацию и повреждения.
Перелёт — это не только физическая нагрузка, но и стресс для организма. Чтобы ваша кожа восстановилась, важно дать себе время на отдых. Спите 7-8 часов, избегайте стресса и пейте много воды, чтобы вывести токсины и улучшить циркуляцию крови.
Перелёт — это не только стресс для организма, но и для кожи. Но следуя простым рекомендациям по увлажнению, защите и мягкому уходу, ваша кожа быстро восстановится и снова будет сиять здоровьем и свежестью.
Перелёт — перемещение летательного аппарата (людей) или птицы из одного пункта в другой.
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