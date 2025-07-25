Причины пигментных пятен и способы их устранения: как действовать правильно

Каждая третья женщина старше 25 лет сталкивается с неожиданными темными пятнами на лице. Это явление не только портит тон кожи, но и заставляет тратить деньги на дорогие корректоры.
Основная причина пигментных пятен — меланин, природный щит кожи от ультрафиолетового излучения. Однако в некоторых случаях он превращается в своего рода врага, создавая пятна, которые сложно скрыть.
Несмотря на пасмурную погоду, ультрафиолетовые лучи могут проникать через облака, а светлая кожа не всегда успевает отразить их. Всего пара часов на улице без SPF — и меланоциты начинают работать на полную мощность, создавая пигментные пятна.
Гормональные изменения также играют важную роль. Беременность, использование контрацептивов или сбои в работе щитовидной железы могут спровоцировать появление меланодермии — хаотичных пятен, которые могут напоминать грязные разводы на коже.
После 40 лет кожа становится менее защищенной. Замедляется обновление клеток, и следы от прыщей или царапин могут превращаться в стойкие пигментные пятна.
Воспаления на коже оставляют не только шрамы, но и коричневые пятна, которые сложно скрыть. Это особенно заметно, если кожа не получает должного ухода или защиты от внешних факторов.
Недосыпание, курение и неправильное питание усугубляют проблему пигментации. Организм, истощенный стрессом, начинает "терять контроль" над выработкой пигмента, что может привести к еще более выраженным пятнам.
Веснушки — это исключение, когда избыток меланина воспринимается как милый акцент на коже. Однако если вместо веснушек появляются асимметричные пятна с неровными краями, это может быть тревожным сигналом. В таких случаях стоит обратиться к специалисту, так как это может быть симптомом мелазмы, возрастного лентиго или других заболеваний.
Пигментация не всегда является безобидным косметическим дефектом. Иногда она может скрывать гормональные сбои или хронические воспаления, требующие медицинского вмешательства. Не стоит просто маскировать пятна с помощью тонального крема, важно найти и устранить их причину.
Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
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