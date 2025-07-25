Причины пигментных пятен и способы их устранения: как действовать правильно

Солнце провоцирует пигментные пятна: используйте SPF для защиты кожи

Каждая третья женщина старше 25 лет сталкивается с неожиданными темными пятнами на лице. Это явление не только портит тон кожи, но и заставляет тратить деньги на дорогие корректоры.

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Меланин: защитник или враг

Основная причина пигментных пятен — меланин, природный щит кожи от ультрафиолетового излучения. Однако в некоторых случаях он превращается в своего рода врага, создавая пятна, которые сложно скрыть.

Солнце: главный провокатор

Несмотря на пасмурную погоду, ультрафиолетовые лучи могут проникать через облака, а светлая кожа не всегда успевает отразить их. Всего пара часов на улице без SPF — и меланоциты начинают работать на полную мощность, создавая пигментные пятна.

Гормоны и возраст

Гормональные изменения также играют важную роль. Беременность, использование контрацептивов или сбои в работе щитовидной железы могут спровоцировать появление меланодермии — хаотичных пятен, которые могут напоминать грязные разводы на коже.

После 40 лет кожа становится менее защищенной. Замедляется обновление клеток, и следы от прыщей или царапин могут превращаться в стойкие пигментные пятна.

Воспаления и образующиеся следы

Воспаления на коже оставляют не только шрамы, но и коричневые пятна, которые сложно скрыть. Это особенно заметно, если кожа не получает должного ухода или защиты от внешних факторов.

Недосып, вредные привычки и стресс

Недосыпание, курение и неправильное питание усугубляют проблему пигментации. Организм, истощенный стрессом, начинает "терять контроль" над выработкой пигмента, что может привести к еще более выраженным пятнам.

Веснушки и пигментация

Веснушки — это исключение, когда избыток меланина воспринимается как милый акцент на коже. Однако если вместо веснушек появляются асимметричные пятна с неровными краями, это может быть тревожным сигналом. В таких случаях стоит обратиться к специалисту, так как это может быть симптомом мелазмы, возрастного лентиго или других заболеваний.

Когда стоит обратиться к специалисту

Пигментация не всегда является безобидным косметическим дефектом. Иногда она может скрывать гормональные сбои или хронические воспаления, требующие медицинского вмешательства. Не стоит просто маскировать пятна с помощью тонального крема, важно найти и устранить их причину.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.



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