Улучшите состояние волос с помощью одного простого шага в уходе

Используйте холодную воду для последнего ополаскивания и получите блестящие волосы

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, мыть голову — это самая простая часть ухода за собой: намочил, намылил, смыл. Но что если я скажу, что даже в этом процессе есть важный момент, который может кардинально изменить состояние ваших волос?

Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg Девушка моет голову

Главная ошибка, которую мы все совершаем

Оказавшись под душем, мы привыкли использовать горячую воду, чтобы освежиться. Но вот в чем дело: горячая вода, хотя и кажется приятной, на самом деле создает массу проблем для ваших волос и кожи головы. Она смывает натуральные масла, которые защищают волосы и придают им блеск. Результат? Волосы становятся сухими, а кожа головы — раздраженной, порой с зудом или перхотью.

Как исправить ситуацию

Ответ на этот вопрос проще, чем кажется: достаточно изменить одну привычку. Прокачайте уход за волосами, сделав последнее ополаскивание холодной или прохладной водой.

Да, это может быть немного некомфортно, особенно в холодное время года, но результат того стоит!

Почему холодная вода работает

Холодная вода действует как натуральный кондиционер: она закрывает чешуйки на внешней поверхности волоса, делая их гладкими и блестящими. Когда чешуйки лежат плотно и ровно, волосы лучше отражают свет и выглядят ухоженно. Более того, прохладная вода помогает удерживать влагу внутри волоса, предотвращая их сухость и ломкость.

Дополнительные преимущества

Прохладная вода также тонизирует кожу головы, улучшая микроциркуляцию крови. Лучше кровоснабжение фолликулов способствует их здоровью и может даже стимулировать рост волос в долгосрочной перспективе.

Как правильно использовать холодную воду

Попробуйте в следующий раз после мытья головы использовать прохладную воду для последнего ополаскивания. Просто сосредоточьтесь на коже головы и корнях, а затем протяните воду по всей длине волос. Важно, чтобы вода была прохладной, но не ледяной.

Результат, который не заставит себя долго ждать

Уже после нескольких таких процедур вы заметите, как волосы становятся более гладкими, меньше путаются при расчесывании и приобретают здоровый блеск. Этот простой совет не требует покупки новых средств и не отнимает много времени, но может существенно улучшить состояние ваших волос.

Попробуйте, и ваши волосы скажут вам спасибо!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.