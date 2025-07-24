Секрет идеального увлажнения: как правильно наносить крем, чтобы он впитался на 100%

Увлажнение лица кажется простым и знакомым процессом: умылся, вытер лицо полотенцем и нанес крем. Но здесь скрывается важная ошибка, из-за которой полезные компоненты вашего крема могут не достичь своей цели.
Основная задача увлажняющего крема — не только добавить влагу, но и создать барьер, который удержит её в коже и предотвратит испарение. Когда вы наносите крем на полностью сухую кожу, после того как она долго контактировала с воздухом и полотенцем, верхний слой кожи может быть уже слегка обезвожен.
В этом случае крем, образуя пленку, лишь поверхностно увлажняет кожу, и эффект будет краткосрочным. Чтобы добиться максимального увлажнения, важно наносить крем на влажную кожу.
Не вытирайте лицо насухо после умывания. Легко промокните его полотенцем, оставив кожу ощутимо влажной, но не капающей. В течение 30-60 секунд, пока влага ещё на поверхности, нанесите увлажняющий крем, сыворотку или масло.
Зачем так делать? Вода на поверхности кожи помогает активным компонентам косметики лучше проникать в эпидермис. Крем смешивается с водой, и его полезные вещества "втягиваются" глубже в кожу, создавая дополнительный увлажняющий эффект.
После того как крем впитается, образуется пленка, которая будет удерживать не только вновь доставленную влагу, но и ту, что была сохранена в коже благодаря своевременному нанесению.
Эффект глубокого и длительного увлажнения будет заметен сразу: кожа становится более гладкой, упругой и меньше шелушится. Этот простой трюк поможет вам улучшить результат ухода.
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Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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