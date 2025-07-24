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Секрет идеального увлажнения: как правильно наносить крем, чтобы он впитался на 100%

Наносите увлажняющий крем на влажную кожу для максимального эффекта
2:00
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Увлажнение лица кажется простым и знакомым процессом: умылся, вытер лицо полотенцем и нанес крем. Но здесь скрывается важная ошибка, из-за которой полезные компоненты вашего крема могут не достичь своей цели.

Уход за лицом
Фото: https://i.pinimg.com/originals/98/83/a8/9883a812064a35f4c678d25aa511cdcc.jpg
Уход за лицом

Крем наносить на влажную кожу

Основная задача увлажняющего крема — не только добавить влагу, но и создать барьер, который удержит её в коже и предотвратит испарение. Когда вы наносите крем на полностью сухую кожу, после того как она долго контактировала с воздухом и полотенцем, верхний слой кожи может быть уже слегка обезвожен.

В этом случае крем, образуя пленку, лишь поверхностно увлажняет кожу, и эффект будет краткосрочным. Чтобы добиться максимального увлажнения, важно наносить крем на влажную кожу.

Как это работает

Не вытирайте лицо насухо после умывания. Легко промокните его полотенцем, оставив кожу ощутимо влажной, но не капающей. В течение 30-60 секунд, пока влага ещё на поверхности, нанесите увлажняющий крем, сыворотку или масло.

Зачем так делать? Вода на поверхности кожи помогает активным компонентам косметики лучше проникать в эпидермис. Крем смешивается с водой, и его полезные вещества "втягиваются" глубже в кожу, создавая дополнительный увлажняющий эффект.

Длительный результат

После того как крем впитается, образуется пленка, которая будет удерживать не только вновь доставленную влагу, но и ту, что была сохранена в коже благодаря своевременному нанесению.

Эффект глубокого и длительного увлажнения будет заметен сразу: кожа становится более гладкой, упругой и меньше шелушится. Этот простой трюк поможет вам улучшить результат ухода.

Попробуйте уже сегодня вечером, и заметите, как ваша кожа ответит на правильный подход!

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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