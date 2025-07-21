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Губы, как в 90-х, но с элегантностью: блеск для губ, который станет вашим любимцем на все лето

Тереза Спилкова: как выбрать идеальный блеск для губ и создать стильный макияж
3:45
Моя семья » Красота и стиль

Летний макияж 2025 года снова возвращает нам блеск для губ — средство, которое когда-то ассоциировалось с подростковыми годами, но теперь снова стало частью роскошного и стильного образа. Губы, увлажненные и сияющие, — это идеальное дополнение к летнему наряду, а благодаря новым формулам блесков, они не только выглядят прекрасно, но и дарят ощущение комфорта на протяжении всего дня. Эти средства — настоящие маст-хевы этого лета!

Губы девушки с прозрачным блеском
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Губы девушки с прозрачным блеском

Ретро-блески для губ: новый взгляд на знакомый тренд

Возвращение блесков для губ стало одним из ярких трендов летнего сезона 2025 года. Помните, как в детстве они липли и оставляли следы на всех поверхностях? Теперь блески изменились — они становятся не только увлажняющими, но и бархатистыми, мягкими и питательными. У современных блесков для губ нет ощущения липкости, а их текстура легко сливается с кожей, не утяжеляя образ.

"Современные блески для губ созданы для комфорта и мягкости. Они не оставляют неприятного ощущения, а наоборот, делают губы увлажненными и красивыми", — эксперт по макияжу Тереза Спилкова.

Такие блески идеально подходят для летних дней, когда хочется придать губам натуральный, но в то же время выразительный вид. Они дарят невероятный блеск, не забивая губы тяжелыми текстурами, и могут использоваться как самостоятельный продукт или как дополнение к легкому макияжу.

Поп-стиль и ностальгия: возвращение ретро-образов

Возвращение поп-культуры в мир моды не обошло и сферу красоты. Тренды из 90-х годов вдохновляют на создание ярких и игривых образов, и блеск для губ здесь играет одну из ключевых ролей. Увлажнение и блеск — это не только средство для ухода, но и элемент стиля. Блески в ярких оттенках и с перламутровыми эффектами идеально подходят для летних вечеринок или дневных прогулок.

"Сегодня мы можем наслаждаться ярким макияжем, не забывая о том, что он должен быть легким и комфортным. Блески для губ в 2025 году — это и возможность добавить немного веселья и яркости в образ", — добавила Спилкова.

Эти блески не только красиво смотрятся, но и подчеркивают индивидуальность. Вдохновившись поп-музыкой и ностальгией, мы видим, как изначально простое средство превращается в настоящий модный аксессуар.

Как выбрать идеальный блеск для губ

Летний макияж 2025 года невозможно представить без правильно выбранного блеска для губ. Многие продукты этого сезона дарят губам не только блеск, но и увлажнение, делая их более сочными и мягкими. Современные блески отличаются удобными текстурами, которые не оставляют липкого ощущения, а ухаживают за кожей губ.

Использование блесков для губ в 2025 году стало не только способом добавить яркости, но и заботой о здоровье губ. В отличие от помады, блески часто более легкие и менее агрессивные для кожи, при этом создавая эффект увлажненных и красивых губ.

Лето 2025 года — это время для блесков для губ, которые возвращаются с новой, более комфортной текстурой. Эти средства не только придают яркость губам, но и ухаживают за ними, увлажняя и защищая. Блески для губ станут важной частью вашего летнего макияжа и аксессуаром для каждого дня.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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