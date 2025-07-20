Летний тренд, который уже везде: платье-футболка с необычным кроем и аксессуарами для яркого образа

Модный эксперт Ивона Хорват: платье-футболка станет основой стиля летом 2025 года

3:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летние тренды 2025 года предлагают нам интересные и неожиданные решения в мире моды. Одним из них стало возвращение платья-футболки — сочетания повседневного комфорта и элегантности, которое обещает стать настоящим хитом. В этом сезоне это привычное и простое платье стало намного роскошнее благодаря правильным аксессуарам и продуманному крою. Давайте разберемся, как носить платье-футболку и делать его не просто удобным, но и стильным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в кремовом платье-футболке

Платье-футболка: от повседневного к элегантному

Мода всегда была о том, как адаптировать привычные вещи под новые реалии. Так, платье-футболка — одна из самых демократичных моделей одежды, которая теперь стала символом элегантности. Хотя оно сохраняет свою простоту, благодаря продуманному крою и аксессуарам, оно может выглядеть невероятно дорого и эффектно.

"Платья-футболки становятся основой для создания стильных образов, которые могут быть как минималистичными, так и экстравагантными", — отметила модный эксперт Ивона Хорват Суралова.

Так, несколько лет назад белое платье-футболка от The Row, дополненное ремнем от Celine и яркой сумочкой Saint Laurent, доказало, что это платье может быть не только удобным, но и настоящим объектом восхищения.

Как носить платье-футболку в 2025 году

В этом году платья-футболки получили новую жизнь благодаря стилю бохо-шик. Простое платье прямого кроя можно дополнить сандалиями с бисером или "ниточками" вместо обычных кожаных ремешков. Плетеная кожаная сумочка и длинное ожерелье с кулоном в форме ракушки добавят образу легкости и романтизма.

"Платье-футболка идеально подходит для бохо-шик стиля. Этот тренд придает привычному платью новые оттенки и делает его более изысканным", — добавила Ивона Хорват Суралова.

Шелковый шарф, завязанный на талии, также станет отличным дополнением для такого наряда. Этот аксессуар придаст платью-футболке не только визуальную привлекательность, но и улучшит силуэт. Монохромные и однотонные платья с такими аксессуарами станут не только стильными, но и необычными.

Платье-футболка с сексуальным акцентом

Если вам нравится идеальная комбинация стиля и сексуальности, обратите внимание на модель платье-футболки с боковыми разрезами или асимметричным поясом, который подчеркнет талию. Такой вариант, как платье Pippa от Sézane, популярное уже несколько лет подряд, позволяет создать стильный и соблазнительный образ. Благодаря боковым разрезам и плотно сидящему крою, такое платье не оставит равнодушным.

Кроме того, бренды H&M, COS и Next активно переняли этот тренд и предлагают свои версии платьев-футболок с сексуальными элементами, такими как сборки и разрезы.

Платье-футболка — это идеальный выбор для лета 2025 года. Оно не только удобное и универсальное, но и стильное, если правильно подобрать аксессуары и дополнения. Будь то бохо-шик стиль или сексуальная элегантность, платье-футболка обязательно станет главным элементом гардероба в этом сезоне.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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