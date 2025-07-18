Солнце, которое жалит — и шесть ошибок, что делают ожог ещё опаснее

Почему сметана и масло не помогают при солнечных ожогах — мнение врачей

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето радует солнцем, но порой оно "жалит" так, что кожа пылает, а боль не даёт покоя. И если вы снова тянетесь за сметаной, остановитесь — этот метод давно устарел.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Ожог

Чем опасны солнечные ожоги

"Фотодерматит — это воспалительная реакция кожи на избыток ультрафиолета. В лёгких случаях появляется краснота, зуд и боль. Но если ожог серьёзный — могут быть волдыри, отёк, температура, озноб и даже рвота", — поясняет дерматовенеролог Екатерина Макарова.

Первая помощь при солнечном ожоге

Если кожу только пощипывает или появились высыпания:

уходите в тень;

нанесите кортикостероидный крем;

используйте дексапантенол для увлажнения и восстановления кожи.

"Если всё сделать вовремя, можно проснуться утром с красивым загаром — без боли и покраснений", — говорит врач.

При сильной боли, когда вы ожидаете волдыри, не обойтись без общей терапии:

принимайте антигистаминные средства;

используйте нестероидные противовоспалительные (например, парацетамол);

при тяжёлых ожогах обратитесь к врачу — может понадобиться капельница и антибиотики.

Важно соблюдать питьевой режим — не менее 30-40 мл воды на кг веса. Поражённая кожа теряет много влаги, и организму нужна дезинтоксикация.

Почему сметана не поможе

Сметана и масло — пустая трата времени. Белок не снимает воспаление, масло закупоривает поры, а время, потерянное на бабушкины методы, может привести к осложнениям.

Как избежать ожогов

Используйте солнцезащитные средства с SPF 50, особенно если у вас светлая кожа.

Начинайте загорать с 10 минут в день, постепенно увеличивая время.

Лицо от солнца защищайте всегда — оно быстрее всего стареет и покрывается пигментацией.

Уточнения

Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).



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