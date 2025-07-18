Лето радует солнцем, но порой оно "жалит" так, что кожа пылает, а боль не даёт покоя. И если вы снова тянетесь за сметаной, остановитесь — этот метод давно устарел.
"Фотодерматит — это воспалительная реакция кожи на избыток ультрафиолета. В лёгких случаях появляется краснота, зуд и боль. Но если ожог серьёзный — могут быть волдыри, отёк, температура, озноб и даже рвота", — поясняет дерматовенеролог Екатерина Макарова.
Если кожу только пощипывает или появились высыпания:
"Если всё сделать вовремя, можно проснуться утром с красивым загаром — без боли и покраснений", — говорит врач.
При сильной боли, когда вы ожидаете волдыри, не обойтись без общей терапии:
Важно соблюдать питьевой режим — не менее 30-40 мл воды на кг веса. Поражённая кожа теряет много влаги, и организму нужна дезинтоксикация.
Сметана и масло — пустая трата времени. Белок не снимает воспаление, масло закупоривает поры, а время, потерянное на бабушкины методы, может привести к осложнениям.
Используйте солнцезащитные средства с SPF 50, особенно если у вас светлая кожа.
Начинайте загорать с 10 минут в день, постепенно увеличивая время.
Лицо от солнца защищайте всегда — оно быстрее всего стареет и покрывается пигментацией.
Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?