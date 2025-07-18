Секрет лета, который делает фигуру легче без спортзала и подсчёта калорий

Лето работает на вас: жара снижает аппетит, а лёгкие движения дают больше эффекта. Не время мучить себя диетами — лучше настроиться на естественный ритм тела.
Пусть порции будут маленькими, но регулярными — 4-5 раз в день. Включайте в рацион овощные супы, салаты, рыбу, морепродукты, ягоды, ферментированные продукты. Организму по-прежнему нужны белки, клетчатка, жиры и витамины.
Потеря жидкости в жару идёт незаметно, а вместе с ней — замедляется обмен веществ. Начинайте утро со стакана тёплой воды, пейте в течение дня — около 2-2,5 литров. Чай и кофе — не счёт, они, наоборот, задерживают воду. Освежат настои с лимоном, мятой, гибискусом или огурцом.
Лето полно соблазнов: мороженое, газировка, коктейли. Лучше выбирать ягоды, натуральные сорбеты, кокосовую воду или напитки со стевией. А если уж хочется сладкого — ешьте его до полудня и понемногу.
Жаркий спортзал в +30°C — идея так себе. Зато прогулки, плавание, танцы, растяжка на балконе — отличный способ ускорить метаболизм. Достаточно 30-40 минут активности в день. Главное — не заставлять себя, двигайтесь легко.
Хронический недосып сбивает гормоны и разгоняет аппетит. Чтобы легче засыпать летом, принимайте прохладный душ, проветривайте комнату, выбирайте лёгкий ужин и не сидите перед экраном за час до сна.
Откажитесь от строгих подсчётов калорий. Лето — время интуитивного питания. Порция гаспачо, тарелка овощей, горсть ягод могут оказаться именно тем, что нужно. Не превращайте питание в контрольный экзамен.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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