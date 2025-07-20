Цвета, которые в тренде: 5 оттенков для вашего гардероба, подчеркивающих стиль

Красный чили, масляно-желтый и другие актуальные цвета лета 2025 года

4:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето 2025 года предлагает нам новый взгляд на модные оттенки, которые заменяют привычные яркие и насыщенные цвета. Европейские модницы, от Франции до Италии и Великобритании, уже активно внедряют в свои гардеробы эти тренды. Забудьте об оранжевом и розовом — время для более утонченных и неожиданных оттенков. Мы подготовили для вас пять самых актуальных цветов лета, которые, без сомнений, займут лидирующие позиции в модных трендах этого года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в красном платье

Соблазнительный красный чили

Красный не теряет популярности и продолжает быть одним из главных цветов сезона. В 2025 году он уступил место более теплому и насыщенному оттенку — красному чили. Этот цвет, плавно переходящий в оранжевый, стал любимым у женщин, стремящихся добавить яркий акцент в свои образы. Он идеально сочетается с загорелой кожей и золотыми украшениями, что делает его отличным выбором для летних дней.

"Красный цвет был и остаётся незаменимым в летнем гардеробе, а оттенок чили добавляет тепла и яркости любому наряду", — отметила модный эксперт Кристина Добеш Моуцкова.

Этот цвет в обуви, сумках или платьях добавляет нарядам элегантности и делает их незабываемыми, особенно если речь идет о более сдержанных и нейтральных составляющих вашего образа.

Желтый масло: новый фаворит

Масляно-желтый цвет становится настоящим фаворитом среди европейских модниц. Он мягкий и ненавязчивый, при этом добавляет образу свежести. Этот цвет идеально сочетается с другими насыщенными оттенками, такими как бордовый, темно-синий или шоколадный. Отлично смотрится в сочетании с белым или кремовым, создавая яркий контраст на летних платьях, сумках и обуви.

Этот оттенок привносит в образ легкость и изысканность, его можно смело выбирать для офисных образов или для вечерних выходов, дополняя элегантными аксессуарами.

Непринужденный кремовый белый

В 2025 году модные тенденции требуют от нас отступить от классического белого цвета и выбрать более мягкий кремовый оттенок. Этот цвет отлично подходит для летнего гардероба, поскольку он создает ощущение легкости и свежести, что особенно актуально для летних тканей, таких как лен. Кремовый белый сочетается с пастельными оттенками и идеально подходит для создания расслабленных и романтичных образов.

Он также становится отличной альтернативой для тех, кто хочет избежать резкого контраста с черным и предпочитает более мягкие, но стильные варианты.

Романтический небесно-голубой

Небесно-голубой — это классический оттенок, который всегда будет актуален в летние месяцы. Он ассоциируется с ясным небом и морем, что делает его идеальным выбором для создания легких и непринужденных летних образов. В 2025 году его можно увидеть не только в виде оверсайз рубашек, но и в различных аксессуарах, обуви и платьях.

Этот оттенок особенно нравится стильным француженкам, которые сочетают небесно-голубой с нейтральными или более насыщенными оттенками, такими как шоколадно-коричневый и сливочно-желтый.

Черный: классика с летним акцентом

Хотя черный цвет ассоциируется с более холодным временем года, летом его не стоит исключать из гардероба. Европейские модницы успешно используют черный в сочетании с легкими материалами, такими как лен, шёлк или кружево. В сочетании с правильными аксессуарами черный становится отличным выбором для жарких дней.

Если вы хотите добавить яркости в образ, черный легко комбинируется с аксессуарами, например, яркими сумками или обувью, создавая неповторимый стильный контраст.

Лето 2025 года принесет нам не только яркие и насыщенные оттенки, но и более спокойные, но не менее стильные цвета. Красный чили, масляно-желтый, кремовый белый, небесно-голубой и классический черный — эти пять оттенков уже завоевали любовь самых модных европейских женщин и уверенно вписываются в летний гардероб. Не упустите шанс обновить свой стиль и выбрать один из этих трендов для создания ярких и элегантных образов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.