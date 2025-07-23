Глицерин: один из самых древних и эффективных увлажняющих ингредиентов

Ваш код ухода за кожей: увлажнение по-королевски или секрет мягкой кожи из XVIII века

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Глицерин, известный своими увлажняющими свойствами, используется в косметологии с XVIII века. Этот ингредиент, одобренный дерматологами, признан одним из лучших средств для поддержания оптимального уровня влаги в коже.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/78/dd/1c/78dd1ccd94282f60fd68ec537155970d.jpg Девушка с гладкой кожей

Глицерин входит в семейство увлажнителей, которые притягивают воду из окружающей среды или глубоких слоёв кожи и удерживают её в эпидермисе. Это способствует сохранению мягкости, эластичности и упругости кожи. Доктор Чахинес Филали в своей книге "Мой код ухода за кожей" отмечает: "Удерживая воду, они помогают поддерживать необходимый уровень увлажнения, что важно для здоровья и красоты кожи".

Глицерин обладает способностью глубоко увлажнять кожу, притягивая и удерживая влагу в течение длительного времени. Он также улучшает эластичность эпидермиса, сглаживает неровности, снимает сухость и способствует заживлению кожи. После нанесения на кожу глицерин оставляет лёгкую защитную плёнку, которая придаёт ощущение мягкости и упругости.

Несмотря на свою популярность, глицерин часто остаётся в тени своей "родственницы" — гиалуроновой кислоты. Однако, по словам доктора Филали, глицерин является универсальным и безопасным выбором, который обеспечивает глубокое увлажнение, не уступающее, а иногда и превосходящее результаты гиалуроновой кислоты, утверждает journaldesfemmes.fr.

Чтобы глицерин проявил свои лучшие свойства, важно соблюдать определённые условия. Во-первых, не рекомендуется использовать концентрацию выше 10%, так как это может привести к потере увлажняющих свойств и даже способствовать потере влаги.

Доктор Чахинес Филали также советует сочетать глицерин с окклюзионными агентами или смягчающими средствами, такими как вазелин, керамиды, сквалановое масло или пчелиный воск. Эти компоненты "запечатывают" влагу в коже и укрепляют её барьер, обеспечивая более длительное и эффективное увлажнение.

Уточнения

Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .



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