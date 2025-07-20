Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Китае создали первого в мире робота-гуманоида, который может самостоятельно заменять собственные аккумуляторы
Трубочки со сгущёнкой — классический рецепт с пошаговой инструкцией
Mitsubishi Destinator: панорамный люк, круиз-контроль и полный привод
Психологи объяснили, как выбор места отдыха отражает внутренние потребности
Не такие уж и лысые: сфинксы и другие породы с едва заметной шерстью
Огурцы не формируют плоды из-за холодной воды и избытка азота
Зуд в носу может быть симптомом хронического ринита или полипов
Обнаружено крупнейшее слияние чёрных дыр: детали события GW231123
Натуральная паста для очистки духовки из трёх простых ингредиентов: как приготовить и использовать

От пушистых до шикарных: 5 простых решений для идеальных волос при любой погоде

Защита волос от солнечных лучей: как шляпы и платки помогают сохранить их здоровье
4:10
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только жара и солнце, но и проблема для всех, кто хочет поддерживать волосы в идеальном состоянии. Повышенная влажность заставляет наши пряди вести себя непредсказуемо. Влажный воздух разрушает структуру волос, и они становятся пушистыми, как будто мы только что проснулись. Но не переживайте! Есть несколько проверенных способов, как остановить эту борьбу и сохранить волосы гладкими, блестящими и здоровыми.

Ломкие волосы
Фото: https://shop.kosmetikpro.ru/media/redactor/iStock-1195118793.jpg
Ломкие волосы

Почему волосы пушатся летом

Каждый раз, когда влажность поднимается, волосы начинают "впитывать" влагу из воздуха. Этот процесс разрушает водородные связи, которые поддерживают форму волос. Особенно сильно это касается сухих и поврежденных прядей, которые как губка поглощают влагу и теряют свою форму.

Сейчас разберемся, как уменьшить влияние этого явления.

Увлажнение — спасение для сухих волос

Когда волосы сухие, они более восприимчивы к влаге. Поэтому летом важно переключиться на средства для интенсивного увлажнения. Это помогает не только избежать пушистости, но и защищает от вредных ультрафиолетовых лучей. Включите в уход увлажняющие шампуни и кондиционеры, а также не забывайте про маски для волос — они творят чудеса!

  • Используйте средства с пометкой "влагозащита" или "против пушистости" — они специально разработаны для борьбы с этой проблемой.
  • Не пренебрегайте масками для волос. Поддержание хорошего увлажнения — залог гладкости.

Сушка феном: как избежать пересушивания

Летом многие из нас предпочитают давать волосам высохнуть естественным путем. Но это не всегда полезно. Естественное высыхание приводит к обезвоживанию, а это, в свою очередь, только усиливает пушистость. Лучше использовать фен, но не забывайте о нескольких важных правилах:

  • Направляйте поток воздуха сверху вниз, чтобы не нарушать структуру волос.
  • Обязательно используйте термозащитный спрей перед сушкой.
  • Завершающий шаг — холодный воздух, который разгладит кутикулу и предотвратит ломкость.

Прическа против влаги

Распущенные волосы — это всегда риски. Именно они становятся первыми жертвами влажности. Но что если сделать причёску, которая будет держаться несмотря на погоду? Вот несколько вариантов:

  • Гладкий пучок: не только удобно, но и практично.
  • Романтическая коса: отличная альтернатива распущенным волосам.
  • Начёсанный хвост: делает образ свежим и аккуратным.

С помощью стайлинговых средств и даже обычного воска для волос можно усмирить выбившиеся пряди, и ваша прическа останется на месте.

Питание для волос: заботьтесь изнутри

Красивые и здоровые волосы не только результат внешнего ухода. Важно поддерживать их изнутри. Убедитесь, что ваше питание включает витамины и минералы, необходимые для здоровья волос.

  • Белки и омега-3 жирные кислоты — незаменимы для укрепления и блеска волос.
  • Витамины A, C и E поддержат здоровье кожи головы и увлажнение волос.

Защита от солнца и грязи

Летнее солнце — не только причина для радости, но и для беспокойства, особенно для волос. Ультрафиолет и загрязнения могут повредить волосы, делая их сухими и ломкими. Поэтому не забывайте о защите:

  • Используйте шляпы или платки, чтобы защитить волосы от прямых солнечных лучей.
  • Часто мойте волосы после пребывания на улице, чтобы очистить их от загрязнений.

Летняя влажность и жара — не приговор для ваших волос! С помощью правильного ухода, увлажнения и хороших причесок можно сделать волосы не только красивыми, но и здоровыми в любое время года. Применяйте эти простые советы и забудьте о пушистости — ваше лето будет гладким и стильным!

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Психологи объяснили, как выбор места отдыха отражает внутренние потребности
Не такие уж и лысые: сфинксы и другие породы с едва заметной шерстью
Огурцы не формируют плоды из-за холодной воды и избытка азота
Зуд в носу может быть симптомом хронического ринита или полипов
Обнаружено крупнейшее слияние чёрных дыр: детали события GW231123
Натуральная паста для очистки духовки из трёх простых ингредиентов: как приготовить и использовать
Прохор Шаляпин посочувствовал Ларисе Гузеевой после произошедшего на Бали
Стрижка не ускоряет рост волос: вот что на самом деле влияет на длину
Технологии будущего: как кремниевые аккумуляторы изменят рынок электросуперкаров
Почему остатки еды в холодильнике иногда приобретают странный вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.